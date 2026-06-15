AI preoblikuje globalno tržište rada u dva odvojena smjera, pritom dodatno nagrađujući ljudske vještine

Prema PwC-ovom istraživanju “2026 AI Jobs Barometer”, umjetna inteligencija brzo mijenja vještine koje poslodavci najviše traže od radnika, povećavajući naglasak na ljudske vještine kao što su prosuđivanje, kreativnost i vodstvo, dok poduzeća koja najuspješnije koriste umjetnu inteligenciju nastavljaju zapošljavati brže od svojih konkurenata.

Barometar, koji je analizirao više od milijardu oglasa za posao na šest kontinenata, također pokazuje da umjetna inteligencija potiče nastanak globalnog tržišta rada na “dva kolosijeka”, u kojem “profesionalizirane” uloge, u kojima umjetna inteligencija automatizira rutinske zadatke pa do izražaja dolaze ljudsko prosuđivanje i stručnost, rastu brže od uloga “demokratiziranih” pomoću umjetne inteligencije, u kojima umjetna inteligencija čini samu ulogu dostupnijom radnicima koje nisu stručnjaci u tom području.

“Profesionalizirane” uloge (poput radiologa ili stručnjaka za zapošljavanje) bilježe dvostruko brži rast broja dostupnih radnih mjesta i 42% brži rast plaća u odnosu na one kategorizirane kao “demokratizirane” (poput menadžera IT usluga ili administrativnih djelatnika u zdravstvu).

Na početnim pozicijama čini se da umjetna inteligencija povećava potražnju za „naprednijim” vještinama kod mlađih radnika. Na temelju analize 2,4 milijuna oglasa za početne pozicije u SAD-u vidljivo je da su te uloge, koje su najviše izložene umjetnoj inteligenciji, sada sedam puta sklonije zahtijevati tradicionalne vještine koje podrazumijevaju visok udio ljudskog angažmana, poput vodstva, kreativnosti ili izravne interakcije s ljudima.

Broj oglasa za te napredne početne pozicije porastao je za 35% od 2019., dok su ostale početne pozicije pale za 10%.

Joe Atkinson, PwC-ov globalni voditelj usluga povezanih s umjetnom inteligencijom, izjavio je:

“U globalnom gospodarstvu počinjemo uočavati novu podjelu između različitih modela talenata i stvaranja vrijednosti. Tvrtke koje ostvaruju najveće koristi od umjetne inteligencije koriste je za jačanje ljudske stručnosti, ubrzavanje inovacija i stvaranje potpuno novih izvora vrijednosti. Kao rezultat toga dodatno povećavaju svoju prednost u produktivnosti i rastu u odnosu na tvrtke koje se primarno fokusiraju na automatizaciju.”

Slaven Kartelo, partner u Odjelu revizije i računovodstvenog savjetovanja zadužen za usluge povezane s umjetnom inteligencijom, PwC Hrvatska, dodao je:

“Umjetna inteligencija jasno pokazuje da uspjeh neće ovisiti samo o brzini uvođenja tehnologije, već o sposobnosti organizacija da redizajniraju način rada i ugrade ljudsku stručnost u svaki korak tog procesa. Naši podaci pokazuju da se najveća vrijednost AI-ja ne ostvaruje kroz automatizaciju postojećih zadataka, nego kroz transformaciju poslovnih modela i stvaranje novih izvora rasta, upravo ondje gdje se tehnologija i ljudske vještine međusobno pojačavaju. Organizacije koje to razumiju već danas stvaraju konkurentsku prednost, dok će za ostale ključni izazov biti kako paralelno razvijati AI sposobnosti i ljudske potencijale.”

Umjetna inteligencija potiče rast produktivnosti, a poduzeća “superzvijezde” koja najbolje koriste umjetnu inteligenciju značajno se izdvajaju od ostalih.

Izvješće pokazuje sve veće razlike između poduzeća koja su najviše i najmanje izložena umjetnoj inteligenciji. Poduzeća koja djeluju u sektorima najizloženijima umjetnoj inteligenciji zabilježila su rast produktivnosti od 34% u 2025. u odnosu na 2018., u usporedbi s 24% kod poduzeća koja najmanje koriste umjetnu inteligenciju.

Unutar ove skupine pojavljuje se izražen učinak “superzvijezda.” 20% najizloženijih poduzeća postiglo je prosječni rast produktivnosti rada od 163% u odnosu na 2018., gotovo pet puta više od prosjeka najizloženijih poduzeća općenito.

Možda iznenađujuće, rast zaposlenosti u poduzećima najviše izloženima umjetnoj inteligenciji nadmašuje rast u poduzećima najmanje izloženima umjetnoj inteligenciji, 52% u odnosu na 36% u 2025., u odnosu na razine iz 2018. godine.

Prosječni dodatak na plaću za vještine potrebne za korištenje, razumijevanje i razvoj umjetne inteligencije dosegnuo je 62%, dok oglasi za poslove koji zahtijevaju vještine potrebe za korištenje, razumijevanje i razvoj umjetne inteligencije ili uključuju rad s umjetnom inteligencijom nadmašuju rast tržišta rada.

Kako poduzeća nastavljaju povećavati produktivnost pomoću umjetne inteligencije, prosječni dodatak na plaću za radnike s vještinama korištenja umjetne inteligencije nastavio je rasti, dosegnuvši 62%, u odnosu na 57% prošle godine.

Razlika u dodatku na plaću varira po industrijama: doseže do 118% u nekim sektorima, kao što su potrošačka tržišta, te 16% u državnom i javnom sektoru.

Poslovi koji zahtijevaju specifične vještine korištenja umjetne inteligencije, poput prompt inženjeringa ili strojnog učenja, također su snažno porasli, rastući približno osam puta (69%) brže od ukupnog tržišta rada, koje bilježi rast od 9%. Ova stopa rasta gotovo je dvostruko viša nego 2024., a rast AI poslova nadmašuje rast svih poslova od 2015.

Sektori poput tehnologije, medija i telekomunikacija (11%) te profesionalnih usluga (6%) imali su najveći udio u rastu AI poslova, dok je zdravstvo na najnižoj razini (manje od 1%).

Pete Brown, PwC-ov globalni voditelj usluga povezanih s radnom snagom, izjavio je:

“Tradicionalni odnos između iskustva i stručnosti mijenja se. Umjetna inteligencija uklanja dio rutinskog rada koji je nekada služio kao svojevrsno naukovanje, dok istodobno povećava potražnju za prosuđivanjem, vodstvom i prilagodljivošću znatno ranije u karijeri. Organizacije moraju ponovno promisliti kako razvijaju talente ako žele da se njihovi ljudi razvijaju i uspijevaju u ovom novom okruženju.”

Tamara Maćašović, partnerica u Odjelu revizije i računovodstvenog savjetovanja u PwC Hrvatska i voditeljica aktivnosti vezanih za ljude i talente u srednjoj i istočnoj Europi, dodala je:

“Nalazi ovogodišnjeg PwC-ova AI Jobs Barometra jasno pokazuju da se tržište rada ne pojednostavljuje nego postaje kompleksnije i sve više ovisi o ljudima. Kako umjetna inteligencija preuzima sve više zadataka, organizacije trebaju ulagati u razvoj vještina koje AI ne može zamijeniti: suradnju i vodstvo.

U tom kontekstu, uloga funkcije upravljanja ljudima postaje ključna, ne samo u razvoju novih kompetencija, nego i u osmišljavanju drugačijih karijernih putanja i načina rada. Vidimo da se već i početne pozicije mijenjaju i ranije zahtijevaju naprednije vještine, što dodatno naglašava potrebu za sustavnim pristupom razvoju talenata.

Organizacije koje će biti uspješne bit će one koje će paralelno razvijati tehnološke mogućnosti i ljudski potencijal, jer upravo na toj poveznici nastaje najveća vrijednost.”