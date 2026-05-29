Airbus i BMW okreću leđa Silicijskoj dolini i udružuju snage s europskim izazivačem OpenAI-ja

Dva europska industrijska diva ulažu u AI startup u trenutku kada Europa nastoji smanjiti ovisnost o američkim tehnološkim divovima i ojačati vlastitu digitalnu suverenost.

Europa ubrzava potragu za vlastitim odgovorom na dominaciju američkih AI kompanija. Dva industrijska diva, Airbus i BMW, istoga su dana objavili partnerstva s francuskim startupom Mistral AI, kompanijom koju mnogi vide kao najozbiljnijeg europskog izazivača OpenAI-ju, Googleu i Anthropicu.

Suradnje pokrivaju širok raspon primjena, od sigurnosti zračnog prometa i obrambenih sustava do razvoja automobila i simulacija prometnih nesreća, ali imaju i širu stratešku dimenziju: smanjenje europske ovisnosti o američkoj AI infrastrukturi.

Airbus želi umjetnu inteligenciju uvesti u gotovo sve segmente poslovanja, od komercijalnih zrakoplova i helikoptera do svemirskih i obrambenih programa. Prema sporazumu, europski zrakoplovni div dobit će pristup Mistralovim AI modelima, istraživačima i razvojnim timovima kako bi razvijao specijalizirane alate za složene inženjerske i sigurnosne zadatke.

Među prioritetima nalaze se AI sustavi za uporabu u zrakoplovima i svemirskim letjelicama, automatizacija tehničke dokumentacije, simulacije koje ubrzavaju razvoj novih letjelica te sustavi za automatsko prepoznavanje objekata koji bi mogli povećati sigurnost letenja, piše Euronews.

Partnerstvo obuhvaća i obrambeni sektor, uključujući kibernetičke istrage i razvoj softvera u visoko sigurnim okruženjima.

Pouzdan i odgovoran AI

“Ovo partnerstvo otvara put primjeni pouzdane i odgovorne umjetne inteligencije visoke vrijednosti u zrakoplovnoj industriji”, poručila je Catherine Jestin, Airbusova izvršna potpredsjednica za digitalne tehnologije.

Istodobno je i BMW objavio vlastiti sporazum s Mistralom. Njemački proizvođač automobila planira koristiti umjetnu inteligenciju za unapređenje simulacija sudara i ubrzavanje razvoja novih vozila.

BMW već sada svaki tjedan provodi tisuće virtualnih crash testova te raspolaže s više od jednog petabajta povijesnih podataka o simulacijama. Kompanija vjeruje da bi upravo ta golema baza podataka mogla postati temelj za razvoj specijaliziranih AI modela za automobilsku industriju.

Proizvodnja čipova

Ovi ugovori dolaze u trenutku kada europske kompanije sve otvorenije izražavaju zabrinutost zbog ovisnosti o američkim AI platformama. Pitanja suvereniteta podataka, regulatorne kontrole i sigurnosti postaju jednako važna kao i sama tehnološka utrka.

Upravo na toj temi Mistral gradi svoju tržišnu poziciju. Startup osnovan u Parizu 2023. godine profilirao se kao europska alternativa OpenAI-ju, naglašavajući otvorene modele i veću kontrolu nad podacima.

Ambicije pritom idu i korak dalje. Izvršni direktor Arthur Mensch otkrio je da kompanija istražuje mogućnost razvoja vlastitih AI čipova kako bi preuzela veću kontrolu nad infrastrukturom i smanjila ovisnost o američkim tehnološkim dobavljačima.

Za Airbus i BMW umjetna inteligencija više nije eksperiment, nego strateška tehnologija. A za Europu, koja zaostaje za SAD-om u razvoju velikih AI modela, Mistral postaje sve važniji dio pokušaja da zadrži tehnološku i industrijsku autonomiju u eri umjetne inteligencije.