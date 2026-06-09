Aminess postaje prva hrvatska hospitality platforma koja hotelima omogućava sigurno i uspješno poslovanje

Gotovo 60 godina iskustva u hotelijerstvu, snažan rast premium portfelja i razvoj vlastitih operativnih sustava omogućili su turističkoj kompaniji Aminess Hotels & Resorts da posljednjih godina napravi strateški iskorak koji mijenja način razvoja hotelske industrije u Hrvatskoj i regiji.

Aminess je još 2022. godine osnovao zasebnu menadžment kompaniju Aminess Hospitality Group čime je započeo sustavno transformirati vlastito znanje, procese i operativne standarde u skalabilan model upravljanja hotelima, resortima i kampovima u kojima nije vlasnik.

Danas ukupni portfelj Aminessa čini 33 objekta u 12 destinacija, što uključuje 24 vlastita hotela i objekta te devet objekata kojima upravlja kroz Aminess Hospitality Group. U nadolazećem razdoblju kompanija planira staviti još veći naglasak na razvoj asset-light poslovanja kroz modele operativnog upravljanja i franšize, a srednjoročni cilj je doseći više od 30 partnerskih objekata u Hrvatskoj i regiji.

“Na zapadnim tržištima već je odavno jasno odvojena uloga vlasnika nekretnine i hotelskog operatora. Vlasnici ulažu kapital u razvoj projekata, dok specijalizirani operatori upravljaju hotelima, razvijaju brend i unaprjeđuju standarde. Ovaj asset-light model ubrzano dolazi i u našu regiju, a Aminess ga je među prvima prepoznao i sustavno razvio. Upravo ovakav model suradnje s etabliranim operaterima poput Aminessa preporučuje sve više financijskih institucija i banaka prilikom financiranja hotelskih projekata jer je samostalnim hotelima danas iznimno teško osigurati dugoročnu konkurentnost zbog visokih troškova rada, energije i distribucije, izazova u pronalasku kvalitetnih zaposlenika te sve većih očekivanja gostiju“, pojasnio je Mladen Knežević, predsjednik Uprave Aminessa.

Aminess Vival Lišanj Family Hotel, Novi Vinodolski

Modeli operativnog upravljanja i franšize

Model operativnog upravljanja podrazumijeva da Aminess Hospitality Group u ime vlasnika preuzima cjelokupno upravljanje hotelom ili resortom – od prodaje, marketinga i upravljanja prihodima do razvoja proizvoda, operativnih standarda, ljudskih resursa, digitalnih sustava, upravljanja kvalitetom, nabave, edukacije zaposlenika i svakodnevnih operacija.

Takav model posebno je zanimljiv investitorima i vlasnicima objekata koji žele zadržati vlasništvo nad svojim nekretninama, dok operativno upravljanje i razvoj poslovanja povjeravaju iskusnom hotelskom operatoru. Aminess pritom preuzima odgovornost za komercijalne i operativne rezultate, optimizaciju poslovanja, povećanje prihoda, kontrolu troškova te kontinuirano unaprjeđenje iskustva gostiju i tržišne pozicije objekta.

S druge strane, kompanija nudi i model franšize na koji stavlja poseban strateški naglasak, a koji partnerima omogućava pristup snazi Aminess sustava uz zadržavanje vlasništva i određenog stupnja operativne autonomije. Partnerima su pritom dostupni Aminessovi prodajni i distribucijski kanali, programi vjernosti i postojeća baza gostiju, CRM sustavi za upravljanje odnosima s gostima, centralizirani marketing, upravljanje prihodima, standardi kvalitete, edukacija zaposlenika, centralizirana nabava, digitalni alati te kontinuirana operativna podrška.

Posebnost ovog koncepta jest što ne obuhvaća samo hotelske brendove kao što su Laurel, Younique, Aminess, Vival, Maradiso, Style Camping i Planet Camping, već i razvijene restoranske i outlet koncepte poput 7 Seas Restaurant & Bara, Half 8 restorana, trattorie ‘Il Cantuccio’ i La Gradele, koji se mogu implementirati unutar projekata partnera. Na taj način partneri ne dobivaju samo prepoznatljiv hotelski brend, već cjelovito operativno rješenje koje obuhvaća smještaj, gastronomiju, prodaju, marketing i upravljanje iskustvom gosta.

“S obzirom na to da će hrvatsko i regionalno hotelijerstvo u narednim godinama prolaziti kroz snažnu konsolidaciju i profesionalizaciju, cilj nam je stvoriti jednu od vodećih regionalnih hospitality platformi koja partnerima donosi znanje, sigurnost i dugoročnu vrijednost. Naš cilj nije samo upravljati objektima, već vlasnicima pomoći da povećaju vrijednost svojih investicija, unaprijede tržišnu poziciju i ostvare održive poslovne rezultate. Naša strategija uključuje daljnje regionalno širenje, nova partnerstva, vlastita ulaganja i akvizicije te kontinuirano unaprjeđenje cjelokupnog portfelja objekata“, istaknuo je Knežević.