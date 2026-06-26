Analitičar: SpaceX bi mogao preuzeti T-Mobile kako bi proširio poslovanje u mobilnim komunikacijama

T-Mobile najlogičnija meta za preuzimanje SpaceX-a ako ne uspije postići dogovor o korištenju tuđe mobilne mreže, smatra analitičar.

T-Mobile bio bi najlogičnija meta za preuzimanje SpaceX-a ako tvrtka ne uspije postići dogovor o korištenju bežične mreže druge kompanije, ocijenio je u četvrtak jedan analitičar. Time bi raketna kompanija Elona Muska dodatno proširila Starlink u šire poslovanje mobilnih komunikacija.

SpaceX je svoje ambicije za ulazak na tržište mobilnih usluga iznio prošlog mjeseca u dokumentaciji za inicijalnu javnu ponudu (IPO), predstavivši Starlink Mobile kao potencijalnog konkurenta Verizonu, AT&T-u i drugim telekomunikacijskim operaterima.

Analitičar TD Cowena Gregory Williams napisao je u četvrtak da bi T-Mobile bio “jasan izbor” za SpaceX ako ne uspije postići veleprodajni ugovor o korištenju mreže ili ako Muskova tvrtka odluči izravno posjedovati vlastiti mobilni biznis. Kao razlog naveo je postojeće partnerstvo između SpaceX-a i T-Mobilea kroz Starlink.

“Druga mogućnost bila bi da SpaceX preuzme AT&T”, dodao je Williams.

Prema njegovoj procjeni, SpaceX bi sredstva za kupnju T-Mobilea mogao prikupiti prodajom dodatnih vlastitih dionica, a da pritom ne bi značajno razvodnio vlasničke udjele postojećih dioničara.

Williams također smatra da bi SpaceX mogao preuzeti i neku kabelsku televizijsku kompaniju. Istaknuo je da su Comcast i Charter Communications već sklopili veleprodajne ugovore s Verizonom o korištenju mobilne mreže, što ih čini potencijalno privlačnim metama za SpaceX.

Prihodi Starlinka

Starlink je u prvom tromjesečju ostvario 69 posto ukupnih prihoda SpaceX-a, a odjel za povezivost, koji uključuje i Starlink Mobile, bio je jedini profitabilni segment poslovanja. Istodobno je svemirski odjel zabilježio gubitak od 619 milijuna dolara, dok je odjel umjetne inteligencije izgubio 2,5 milijarde dolara.

Moguće spajanje s Teslom

Pojedini analitičari procjenjuju da bi SpaceX uskoro mogao preuzeti Teslu, također u vlasništvu Elona Muska. Analitičar Wedbush Securitiesa Dan Ives procijenio je da postoji najmanje 80 posto vjerojatnosti da će se dvije tvrtke spojiti do 2027. godine. U bilješci investitorima napisao je da su “temelji već postavljeni kako bi obje kompanije postale jedna cjelina”.

Predsjednica SpaceX-a Gwynne Shotwell, koja je početkom mjeseca razgovarala za CNBC uoči izlaska tvrtke na burzu, rekla je da bi spajanje SpaceX-a i Tesle “moglo malo olakšati Elonov život”. Dodala je kako “nema sumnje da postoje sinergije između Tesle i SpaceX-a u budućnosti”, ali je naglasila da je njezin trenutačni fokus “održati poslovanje SpaceX-a stabilnim”.

Razvoj pametnog telefona

U dokumentaciji za IPO SpaceX je procijenio da ukupno adresabilno tržište za Starlink Mobile, odnosno maksimalni potencijal prihoda kada bi tvrtka zadovoljila svu potražnju za svojim uslugama, iznosi oko 740 milijardi dolara. U dokumentima je kratko navedeno da tvrtka planira “proširiti ponudu Starlink Mobile”.

U siječnju je Elon Musk, odgovarajući korisniku na društvenoj mreži X koji je nagađao o mogućem “Starlink telefonu”, rekao da takva mogućnost “nije isključena u nekom trenutku”. Ipak, u veljači je pojasnio da SpaceX trenutačno ne razvija vlastiti pametni telefon.

Ty Roush, novinar Forbesa (link na originalni članak)