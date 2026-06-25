AZTN kaznio Kaufland Hrvatska s 300.000 eura, pojasnili koje su nepoštene prakse provodili

AZTN je kaznio Kaufland Hrvatska s 300.000 eura kazne zbog tri vrste nepoštenih trgovačkih praksi.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) kaznila je trgovački lanac Kaufland Hrvatska s 300 tisuća eura zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, izvijestili su u četvrtak iz te regulatorne agencije.

AZTN je pokrenuo upravni postupak po službenoj dužnosti protiv Kauflanda radi utvrđivanja je li iskoristio svoju značajnu pregovaračku snagu u odnosu na njegove dobavljače poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi.

Plaćali s kašnjenjem, naplatili usluge oglašavanja,…

U tom postupku utvrdio je da je ta tvrtka poslovala s jednim od dobavljača na osnovi ugovora kojim je ugovorila plaćanje naknade za uslugu koja u trenutku plaćanja neće biti pružena i naplaćivala naknadu za uslugu koju nije pružila. Nadalje, jednom od dobavljača Kaufland je naplatio naknadu za uslugu oglašavanja koje je proveo sam, bez izričitog pisanog zahtjeva dobavljača i bez da se plaćanje temeljilo na objektivnim i razumnim procjenama. Uz to je jednom od dobavljača izvršavao plaćanja u rokovima duljim od 30 dana za pokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode, naveli su iz AZTN-a.

Zbog utvrđenih nepoštenih trgovačkih praksi, AZTN je izrekao Kauflandu novčanu kaznu u iznosu od 300.000 eura uzimajući pri tome u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljača, olakotne, ali i otegotne okolnosti, naveli su iz agencije.

Kažnjavani i ranije

“AZTN je kao otegotnu okolnost posebno cijenio činjenicu da je Kauflandu od strane AZTN-a pravomoćnim rješenjem iz 2020. već izrečena novčana kazna za utvrđeno nametanje nepoštenih trgovačkih praksi. Jedna od tih nepoštenih trgovačkih praksi sastojala se u naplati usluge koja nije pružena, dakle riječ je o istovrsnoj odredbi ZNTP-a čije je kršenje utvrđeno i u ovom upravnom postupku. Pored toga, u ovom upravnom postupku utvrđeno je da je Kaufland nametnuo još dvije nepoštene trgovačke prakse svojim dobavljačima, što po ocjeni AZTN-a pokazuje da ranije izrečena novčana kazna nije postigla namjeravani učinak prevencije kod Kauflanda koji je kao recidivist ponovno počinio više povreda ZTNP-a”, poručili su iz AZTN-a.

Inače, taj je trgovački lanac lani poslovao s neto dobiti od 31,63 milijuna eura ili 60 posto većoj nego u 2024., uz rast ukupnih prihoda za gotovo 10 posto, na 881,32 milijuna eura, vidljivo je iz podataka Fine.