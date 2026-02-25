Bivši čelnik Airbusa: Projekt od 100 milijardi eura s Francuskom velika je pogreška – treba ga prekinuti

Tom Enders upozorava da bi nastavak projekta FCAS mogao desetljećima opterećivati obrambeni proračun bez stvarne koristi za njemačko ratno zrakoplovstvo.

Tom Enders, bivši čelnik Airbusa, njemačku odluku od prije devet godina da s Francuskom krene u razvoj borbenog zrakoplova nazvao je “strateškom pogreškom” te upozorio Berlin da ne pokreće nacionalni projekt.

Enders, koji je bio na čelu Airbusa i njegova prethodnika EADS-a od 2005. do 2019., rekao je za Financial Times da je odluka njemačke vlade iz 2017. da razvija zrakoplov nove generacije s Parizom, a ne s Londonom, bila “prvenstveno motivirana političkim razočaranjem zbog Brexita”.

“Gledano unatrag, to je bila strateška pogreška”, rekao je Enders, koji je nadgledao pokretanje programa dok je bio na čelu Airbusa.

“Trebali smo zadržati i njegovati odnos s britanskim BAE Systemsom. Iza nas je više od 50 godina uspješne suradnje s Ujedinjenom Kraljevinom u razvoju borbenih zrakoplova”, dodao je.

Enders, koji je predsjednik Njemačkog vijeća za vanjske odnose te član uprave obrambeno-tehnološke skupine Helsing, kao i predsjednik francusko-njemačkog proizvođača tenkova KNDS, i dalje je utjecajna figura u njemačkim obrambenim krugovima.

Politička motivacija

Njegova izjava dolazi samo nekoliko dana nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz doveo u pitanje relevantnost borbenog zrakoplova, središnjeg projekta sustava Future Combat Air System (FCAS) s Francuskom i Španjolskom, za potrebe njemačke vojske.

Pokrenut 2017. godine od strane tadašnje kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, FCAS se oduvijek smatrao politički motiviranim projektom nakon britanske odluke o izlasku iz EU-a. Airbus je posljednjih desetljeća razvijao borbene zrakoplove, ponajprije Eurofighter Typhoon, u partnerstvu s britanskim BAE-om i drugim kompanijama.

Projekt FCAS vrijedan 100 milijardi eura opterećen je sukobima oko podjele poslova i vodstva nad zrakoplovom između Airbusove obrambene jedinice sa sjedištem u Njemačkoj i francuskog Dassaulta.

Budući da su pregovori dviju zemalja o daljnjem napretku projekta očito zapeli, njemačka zrakoplovna industrijska udruga BDLI i moćni sindikat IG Metall početkom ovog mjeseca pozvali su Berlin da razvije vlastiti borbeni zrakoplov.

Guillaume Faury, aktualni glavni izvršni direktor Airbusa, prošlog je tjedna prvi put javno priznao da je jedna od opcija koja se razmatra da Njemačka i Francuska razviju vlastite zrakoplove pod okriljem FCAS-a.

Postoje druge opcije

Enders smatra da njemački nacionalni program razvoja borbenog zrakoplova ne bi donio nikakvu stvarnu korist ratnom zrakoplovstvu, ocijenivši takav plan “izrazom industrijske oholosti” koji bi se mogao pretvoriti u “golemu pogrešnu raspodjelu resursa”.

“Završili bismo s nacionalnim prestižnim projektom koji bi desetljećima iscrpljivao obrambene proračune, a ne bi pridonio borbenoj učinkovitosti zrakoplovstva, čak ni srednjoročno”, rekao je Enders.

U slučaju da se FCAS ne uspije spasiti, Enders je rekao da bi partnerstvo s Ujedinjenom Kraljevinom i BAE-om bilo “valjana i provjerena alternativa”.

Iako BAE već gradi vlastiti novi borbeni zrakoplov zajedno s talijanskim Leonardom i japanskim Mitsubishi Heavy Industriesom, Enders smatra da je partnerstvo “i dalje mogućnost”.

Druga alternativa, dodao je, bila bi suradnja sa švedskim nacionalnim proizvođačem Saabom, koji proizvodi borbeni zrakoplov Gripen.