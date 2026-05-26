Bogati Amerikanci masovno traže drugo državljanstvo – ova zemlja na kraju svijeta postala je hit

Američki milijunaši “zemlju dugih oblaka” vide kao idealno utočište u slučaju globalne ili nuklearne krize, no rezidencijalni status ondje stoji najmanje tri milijuna američkih dolara.

Sve više ultrabogatih Amerikanaca traži druga i treća državljanstva iz istog razloga zbog kojeg raspoređuju novac u različite investicije – kako bi se zaštitili od rizika u sve nestabilnijem i nepredvidivijem svijetu, kažu za Forbes stručnjaci za investicijske migracije.

Sjedinjene Države pritom su prvi put prestigle Kinu i postale najveće tržište klijenata koji traže dodatna državljanstva ili rezidencijalne dozvole, rekao je za Forbes Eric Major, izvršni direktor konzultantske tvrtke Latitude World.

Prema istraživanju tvrtke Apex Capital Partners, koje će biti objavljeno sljedeći mjesec, više od šest od deset Amerikanaca s godišnjim prihodima većim od 200 tisuća dolara razmišlja o preseljenju u drugu državu unutar sljedećih pet godina.

“Rast interesa među Amerikancima eksplodira”, rekao je predsjednik Apex Capital Partnersa Nuri Katz za Forbes, dodajući kako je istraživanje pokazalo da je interes podjednako prisutan među lijevo i desno orijentiranim ispitanicima.

Tvrtka Henley & Partners izvijestila je da je broj upita američkih državljana koji traže alternativno prebivalište ili državljanstvo u prvom kvartalu 2025. porastao 183 posto u odnosu na godinu ranije, nakon što je Donald Trump osvojio drugi predsjednički mandat.

Istodobno je značajno porastao i broj Amerikanaca koji preko obiteljskog podrijetla traže državljanstva europskih zemalja i Kanade.

“Amerikanci su s četiri posto mog poslovanja skočili na 74 posto”, rekao je Major za Forbes, govoreći o razdoblju od 2019. godine do danas.

Preokrenut trend

Prvi put od Velike depresije više ljudi napustilo je SAD nego što se u njega doselilo tijekom 2025., objavio je Wall Street Journal. Dok Trumpova administracija negativnu neto migraciju predstavlja kao uspjeh deportacija i restriktivnih viza, američki građani također odlaze u rekordnim brojevima.

Zašto bogati Amerikanci traže druga i treća državljanstva?

“Moji klijenti mi govore: ‘Želim kombinaciju. Dva državljanstva i zelenu kartu’”, rekao je Major.

Katz tvrdi da neki klijenti državljanstva “skupljaju poput poštanskih maraka, jer ih to zanima više nego kupnja Rolexa ili Lamborghinija”.

Bogati Amerikanci danas diversifikaciju državljanstava vide kao zaštitu od financijskih i geopolitičkih rizika nakon turbulentnog desetljeća. “Amerikanci sada shvaćaju koliko ste ranjivi s samo jednim državljanstvom”, rekao je Major, dodajući kako motivi klijenata variraju od sigurnosti i slobode kretanja do životnog stila.

U istraživanju Apex Capital Partnersa ispitanici su kao glavne razloge za razmišljanje o odlasku iz SAD-a naveli troškove života (68 posto) i političku klimu (54 posto).

“Ljudi s ljevice boje se da bi Trump mogao pokušati osvojiti i treći mandat, dok se desnica boji dolaska političara poput Mamdanija koji bi krenuli s nacionalizacijama. Ukratko, svi su zabrinuti”, rekao je Katz za Forbes.

SIgurna luka u slučaju Trećeg svjetskog rata

Za američke klijente s imovinom većom od 100 milijuna dolara Novi Zeland postao je posebno popularan izbor. “Govori se engleski, na drugom je kraju svijeta, a ako izbije Treći svjetski rat, malo je boljih mjesta za skloniti se”, rekao je Major.

No ulazak nije jeftin. Minimalni prag za dobivanje rezidencijalnog statusa iznosi pet milijuna novozelandskih dolara, odnosno oko tri milijuna američkih dolara, pri čemu se radi o investiciji, a ne donaciji. Na ljestvici Henley & Partnersa Novi Zeland zauzima osmo mjesto među najpoželjnijim programima rezidencijalnih viza zahvaljujući kvaliteti života i reputaciji zemlje.

Europa najpoželjnija, ali pristup sve teži

Ultrabogati Amerikanci i dalje su “iznimno zainteresirani za Europu, ali zbog državljanstva, ne samo rezidencije”, rekao je Major, ističući da jedno europsko državljanstvo omogućuje slobodno kretanje unutar 29 država Schengena.

No Europa posljednjih godina postavlja sve stroža pravila.

Grčka je prije dvije godine povećala minimalni prag ulaganja za “zlatnu vizu” s 250 tisuća na čak 800 tisuća eura u najtraženijim regijama. Španjolska je u travnju 2025. ukinula program “zlatnih viza” nakon pritiska građana koji tvrde da strani kupci podižu cijene nekretnina.

Portugal je prošlog mjeseca udvostručio razdoblje potrebno za dobivanje državljanstva, s pet na deset godina boravka. Nakon presude Europskog suda pravde Malta je također ukinula popularni model državljanstva kroz ulaganje i prešla na restriktivniji sustav “državljanstva prema zaslugama”.

Unatoč tome, Malta i dalje ostaje popularna među bogatim Amerikancima.

“Vjerojatno ćemo ove godine riješiti oko 50 takvih slučajeva”, rekao je Major.

Najbrže i najjeftinije državljanstvo

Amerikanci mogu kupiti državljanstvo neke od država Organizacije istočnokaripskih država za oko 250 tisuća dolara, a cijeli proces traje između četiri i šest mjeseci. Za Amerikance s europskim ili kanadskim korijenima najjednostavniji put često je državljanstvo preko predaka.

“Uvijek prvo savjetujemo klijentima da istraže tu opciju”, rekao je Major.

Broj Amerikanaca koji traže irsko državljanstvo preko roditelja ili baka i djedova prošle je godine skočio 63 posto. Nakon što je Kanada ukinula generacijska ograničenja za dvojno državljanstvo, broj Amerikanaca koji traže kanadsko državljanstvo navodno je nadmašio ukupan broj prijava iz sljedećih devet zemalja zajedno.

Trump Gold Card pokazao se promašajem

Nakon povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću administracija je agresivno promovirala “Trump Gold Card”, novu vizu koja je bogatim strancima trebala omogućiti ubrzani put prema američkom boravku uz porezne olakšice za inozemne prihode.

Trump je tada tvrdio da će SAD prodati milijun takvih viza po cijeni od pet milijuna dolara.

Nekoliko tjedana kasnije ministar trgovine Howard Lutnick izjavio je da je tijekom posjeta Bliskom istoku u jednom danu prodao tisuću viza. No ubrzo je postalo jasno da je administracija ozbiljno precijenila tržište.

“Broj ultrabogatih pojedinaca koji mogu i žele odmah izdvojiti pet milijuna dolara relativno je malen”, upozorio je Henley & Partners.

Do rujna je američka vlada snizila cijenu “Trump Gold Carda” za 80 posto, na milijun dolara, te ukinula porezne pogodnosti. Unatoč tome, program nije zaživio.

“Spuštanje cijene na milijun dolara bilo je ogromno, ali ni to nije pomoglo”, rekao je Katz za Forbes.

U međuvremenu je republikanski senator Bernie Moreno iz Ohija predstavio prijedlog zakona kojim bi se ukinulo dvojno državljanstvo i od Amerikanaca zahtijevala “isključiva lojalnost Sjedinjenim Državama”.

Suzanne Rowan Kelleher, novinarka Forbesa (link na originalan članak)