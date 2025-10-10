Britanski premijer uvodi nova pravila za pubove. “Kada oni dobro rade – dobro ide i našem gospodarstvu”

Pubovima će biti olakšano održavanje koncerata i privremenih ugostiteljskih događaja, ukinut će se zastarjeli propisi o licenciranju i neke obveze koje su stvarale dodatne troškove. Vlada je pokrenula i četverotjedno istraživanje u kojem će sudjelovati vlasnici, gosti i susjedi pubova.

Britanski premijer Keir Starmer predvodi brzu inicijativu za ukidanje birokratskih prepreka koje, kako se vjeruje, otežavaju pubovima održavanje koncerata uživo i organizaciju privremenih ugostiteljskih događaja.

Starmer je izjavio da su pubovi “srce britanskih zajednica”, nakon što je vlada pokrenula četverotjedno istraživanje u kojem će sudjelovati vlasnici, gosti i susjedi pubova.

Cilj tog istraživanja, kako se neslužbeno doznaje, mogao bi biti ukidanje zastarjelih propisa o licenciranju, s obzirom na to da su se neki povijesni lokali zatvorili zbog žalbi na buku ili problema s oglašavanjem, piše The Standard.

“Kada lokalni pubovi dobro rade – dobro ide i našem gospodarstvu”, istaknio je britanski premijer.

Ministar gospodarstva i trgovine Peter Kyle poručio je da će ovaj pregled pomoći u uklanjanju birokratskih prepreka koje su kočile britanski ugostiteljski sektor, dajući mu veću slobodu uz zadržavanje sigurnosti u zajednicama.

“To je ravnoteža koju pokušavamo postići”, rekao je Kyle. “Odlučni smo u namjeri da podržimo male poduzetnike i vratimo život u gradska središta.”

Vladina radna skupina za licenciranje složila se da postoje troškovi koji više nemaju nikakvu stvarnu svrhu osim financiranja lokalnih novina, poput obveznog objavljivanja oglasa o promjenama u dozvolama.

“Ova se obveza treba ukinuti”, navodi skupina, dodajući kako je čitanost lokalnih novina znatno pala otkako je uveden taj zahtjev.

Radna skupina preporučila je i trajnu promjenu pravila o privremenim događajima koje vlasnici pubova mogu organizirati. Preporuka je da se broj dozvoljenih događaja poveća s dosadašnjih 15 događaja u trajanju do 21 dan godišnje na 25 događaja u trajanju do 30 dana, uz jednostavnija pravila za posluživanje na otvorenom.