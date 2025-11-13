Čak 79 posto potrošača planira kupovati za Crni petak i pri tome će koristiti AI

Gotovo četiri od pet potrošača (79 posto) planira kupovati na velikim rasprodajama na kraju godine, što je rast od četiri postotna boda u usporedbi s 2024.

Raste i svijest o rasprodajama koje se odvijaju diljem svijeta: 96 posto potrošača zna za Crni petak, koji se svake godine održava posljednjeg petka u studenom, 84 posto zna za Cyber ponedjeljak, koji se svake godine obilježava ponedjeljak nakon američkog Dana zahvalnosti (četvrtog četvrtka u studenom), dok obilježeni Dan samaca, (11. studenoga), prepoznaje 33 posto potrošača.

Ususret rasprodajama, 81 posto potrošača je zabrinuto oko povišenja cijena svakodnevnih potrepština, a 71 posto se priprema za poskupljenja uzrokovana carinama. Unatoč brigama, kupci koriste rasprodaje na kraju godine kao način na koji mogu dobiti najviše za svoj novac:

Pokloni su i dalje najveća motivacija za kupnju (64 posto), a nakon toga je potrošnja na osnovne potrepštine (56 posto)

Četvrtina potrošača ove godine planira kupovati samo za sebe (dva postotna boda više nego 2024.)

Sve veći broj potrošača si dopušta veće izdatke, čak 44 posto njih izjavljuje kako će dio budžeta usmjeriti na skuplje proizvode za osobni užitak (tri postotna boda više već u 2024.)

Oko 40 posto planira koristiti opcije plaćanja poput “kupi sada, plati kasnije”

Ovo su samo neka od otkrića novog godišnjeg izvješća tvrtke Boston Consulting Group (BCG) o Crnom petku. Izvješće Potrošači pišu nova pravila za rasprodaje temeljeno je na istraživanju koje uključuje preko 10 000 potrošača diljem 10 zemalja, a otkriva kako je veća vjerojatnost da će kupci trošiti s namjerom. To znači da će počinjati prije, odgađati kupnje kako bi iskoristili prednosti popusta, a pri istraživanju će se još više okrenuti GenAI-u.

Gotovo polovina (48 posto) potrošača izjavljuje kako su koristili ili planiraju koristiti GenAI pri kupovanju krajem godine, što je porast od devet postotnih bodova u usporedbi s 2024. Najviše ga koriste pri usporedbi proizvoda (46 posto), pronalasku ponuda (44 posto) i istraživanju artikala (42 posto).

I među starijim kupcima raste uporaba GenAI: 42 posto Gen X (osam postotnih bodova više već u 2024.) i 31 posto Baby Boomera (sedam postotnih bodova više nego 2024.) ga planira koristili ili su ga već koristili.

“GenAI stvara nove generacije pametnih, osnaženih kupaca koji očekuju odmah dostupne personalizirane odgovore,” naglašava Jessica Distler, direktorica i partnerica u BCG-u te koautorica izvješća. “Ovo za trgovce više ne predstavlja samo cjenovno natjecanje, nego i natjecanje u vidljivosti i preciznosti unutar ekosistema vođenih umjetnom inteligencijom.”

Potrošači planiraju pametno i počinju rano

Više od pola (gotovo 60 posto) potrošača ponude počinje istraživati već u listopadu ili početkom studenoga, a gotovo ih trećina (31 posto) početkom rasprodaja već zna koji brend i proizvod žele kupiti. Ipak, njih 28 posto se i dalje oslanja na prilike u posljednjem trenutku, što je blagi porast u odnosu na 2024.

Osim toga, potrošači sve promišljenije kupuju: više od tri četvrtine (77 posto) odgađa kupnje ranije u godini kako bi kupovali na Crni petak ili na sličnim rasprodajama.

Kupci i dalje daju prednost jasnim i transparentnim popustima. U svakoj zemlji uključenoj u ovo istraživanje, potrošači su naglasili kako je jasno sniženje na artiklima njihov najdraži tip ponuda. Gamificirane aktivnosti su im najmanje drage, a kada ih se upitalo što je njima “dobra ponuda”, potrošači su rekli da očekuju sniženje od barem 30 posto.

“Krajem godine sniženja postaju bojište za pažnju kupca, ove sezone pravi test predstavlja povjerenje kupaca.” rekao je Nate Shenck, globalni voditelj maloprodaje u BCG-u i koautor izvještaja. “Najuspješniji trgovci će biti oni koji rano stupe u kontakt, jasno komuniciraju i dostavljaju točno ono što je obećano.”