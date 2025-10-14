Čateks sklopio ugovor za vojne odore vrijedan 35 milijuna eura, nisu objavili za koga

Čateks je uz posredovanje Agencije Alan dogovorio posao isporuke tkanina i materijala z avojne odore vrijedan 35 milijuna eura.

Tekstilna tvrtka Čateks u utorak je sklopila ugovor o isporuci tkanina i materijala za vojne odore s trgovačkim društvom Agencija Alan u državnom vlasništvu, okvirne vrijednosti 35 milijuna eura, izvijestili su iz te tvrtke putem Zagrebačke burze.

Krajnji korisnik je, u okviru G2G (Government-to-Government) modela suradnje, je Ministarstvo obrane države članice NATO saveza, no u obavijesti se ne navodi o kojoj državi se radi.

Ugovor je, kako se navodi, sklopljen na višegodišnje razdoblje, a njegova okvirna vrijednost iznosi 35 milijuna eura. Iz Čateksa su najavili kako će o svim relevantnim daljnjim okolnostima vezanim uz izvršenje ugovora pravodobno obavještavati javnost.