ChatGPT mu osmislio plan kako da smijeni direktore bez isplate 250 milijuna dolara — završio na sudu

Direktor južnokorejskog izdavača Krafton pokušao je uz pomoć ChatGPT-a osmisliti način kako izbjeći isplatu milijunskog bonusa vodstvu studija Unknown Worlds, autora popularne igre Subnautica.

Južnokorejski izdavač videoigara osmislio je, uz pomoć ChatGPT-a, plan za smjenu čelnika jednog od svojih studija kako bi izbjegao isplatu 250 milijuna dolara, no američki sud naložio je da tu odluku poništi.

Spor proizlazi iz akvizicije južnokorejskog developera Kraftona, koji je 2021. za 500 milijuna dolara preuzeo studio Unknown Worlds Entertainment, poznat po igri Subnautica.

Prema presudi Lori Will, zamjenice predsjednika suda u Delawareu u Sjedinjenim Državama, Krafton se obvezao da će studio ostati neovisan, uz zadržavanje operativne kontrole postojećeg vodstva, koje se može smijeniti isključivo uz opravdan razlog, piše The Guardian.

U slučaju da Unknown Worlds ostvari zadane ciljeve, Krafton je bio dužan isplatiti tzv. earnout (bonus vezan uz poslovne rezultate) u iznosu do 250 milijuna dolara. Dok se studio prošle godine pripremao za izlazak igre Subnautica 2, interne projekcije pokazivale su da će biti ispunjeni uvjeti za isplatu earnouta, navodi se u presudi.

Glavni izvršni direktor Kraftona, Changhan Kim, smatrao je da je riječ o “lošem poslu” i da je “iskorišten”, stoji u presudi.

Osnivanje radne skupine

Pravni odjel upozorio ga je da će earnout morati biti isplaćen čak i u slučaju “smjene s opravdanim razlogom” vodstva Unknown Worldsa, suosnivača Charlieja Clevelanda i Maxa McGuirea te izvršnog direktora Teda Gilla.

Također je upozoren da bi to izložilo Krafton “riziku od tužbe i reputacijskom riziku”.

Kim se potom, prema presudi, obratio ChatGPT-u za pomoć. ChatGPT je isprva odgovorio da će earnout biti “teško poništiti”, no kasnije je, na njegov prijedlog, Kim osnovao internu radnu skupinu pod nazivom Projekt X.

“Zadatak te skupine bio je ili pregovorima postići ‘dogovor’ oko earnouta ili provesti ‘preuzimanje’ Unknown Worldsa”, navela je sutkinja. “Cilj im je bio kupiti vrijeme.”

Sud ih vratio na posao

Plan je uključivao i konkretne poteze, poput komunikacijske strategije usmjerene na povjerenje fanova, osiguravanje izdavačkih prava za Subnauticu 2 te pripremu “sustavne pravne obrane”.

“Tijekom sljedećih mjesec dana u Kraftonu su slijedili većinu preporuka ChatGPT-a”, napisala je Lori Will u obrazloženju.

Budući da nisu uspjeli nagovoriti vodstvo na ponovno pregovaranje o earnoutu, Krafton ih je smijenio, tvrdeći da su obmanuli tvrtku o tome koliko vremena zapravo provode u studiju – tvrdnju koju je sutkinja odbacila.

Sud je je naložio da se operativna kontrola vrati Gillu, izvršnom direktoru studija, te je produljila razdoblje u kojem se mogu ispuniti uvjeti za earnout.

Krafton je u priopćenju poručio da se ne slaže s presudom, da razmatra daljnje korake te da je i dalje fokusiran na isporuku što kvalitetnije igre za fanove. Tvrtka je dodala da “neumorno” radi na jačanju nastavka Subnautice i pripremi za njegovo izdanje u ranom pristupu.