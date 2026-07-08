Cijena kave eksplodirala zbog straha od vremenskih nepogoda – tržište nalikuje fenomenu “meme dionica”

Kava i čokolada, dvije od najkonzumiranijih i najtrgovanijih roba na svijetu, naglo su poskupjele jer su ulagači izrazili zabrinutost da bi vremenski obrazac El Niño mogao poremetiti berbe u Brazilu i zapadnoj Africi. Analitičari pritom upozoravaju da se tržište kave približilo razinama karakterističnima za tzv. “meme dionice”.

Terminski ugovori na kavu porasli su u ponedjeljak za čak 18,5 %, dosegnuvši 3,57 američkih dolara po funti, što predstavlja najveći jednodnevni rast cijene od 2000. godine. Time je nastavljen uzlazni trend od 48 % od 10. lipnja, prije nego što je u utorak u ranom trgovanju cijena pala za više od 7 %.

Prema financijskoj grupaciji StoneX, povijesni rast u ponedjeljak gurnuo je terminske ugovore na kavu u područje „meme dionica”. Navode kako su agresivne kupnje institucionalnih ulagača i računalno vođenih fondova nadjačale snažnu prodaju iz zemalja proizvođača kave.

Zabrinutost zbog vremenskih prilika povećala se jer trgovci očekuju da bi El Niño mogao poremetiti berbu, dok su zalihe visokokvalitetne Arabica kave već ograničene, navodi StoneX. Ipak, analitičari ističu da trenutačno ne postoje stvarni vremenski problemi koji utječu na brazilske nasade te da je kvaliteta zrna i dalje glavni izazov.

Fenomen El Niño razvio se u Tihom oceanu ranije ovog mjeseca. Prema američkoj Nacionalnoj upravi za oceane i atmosferu (NOAA), ovaj klimatski obrazac obično ima značajan utjecaj na zemlje sjeverne hemisfere tijekom zime, vrhunac doseže između studenoga i siječnja te donosi više temperature od uobičajenih i nepredvidivije oborine.

Povećanje marže

Terminski ugovori na kakao porasli su u ponedjeljak za 13 %, dosegnuvši najvišu razinu od siječnja. Glavni razlog su dugotrajne kiše u zapadnoj Africi koje dodatno pojačavaju zabrinutost oko opskrbe, izjavio je Ole Hansen, direktor strategije za robna tržišta u Saxo banci.

Ključno pitanje sada je hoće li Intercontinental Exchange (ICE), burza na kojoj se trguje terminskim ugovorima na Arabica kavu, povećati zahtjeve za maržom. To bi prisililo trgovce da polože više gotovine kako bi zadržali svoje pozicije, što bi moglo zaustaviti ili preokrenuti rast cijena. StoneX također upozorava da bi moguće smanjenje količine kave odobrene za isporuku na burzi moglo predstavljati velik strukturni rizik za tržište.

Prosječna cijena funte kave u SAD-u dosegnula je u travnju rekordnih 9,72 američka dolara, prije nego što je u svibnju blago pala na 9,51 dolar, pokazuju podaci američkih Federalnih rezervi.

Globalna ponuda

Cijene kave posljednjih su godina dosezale rekordne razine zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u najvećim proizvođačima, poput Brazila i Vijetnama, što je ograničilo globalnu ponudu. Unatoč višim troškovima proizvodnje, potražnja nije oslabila, navodi StoneX, ističući da je globalna potrošnja kave ove godine dosegnula rekordnu razinu.

Analitičari se pozivaju na istraživanje prema kojem je kava i dalje najkonzumiranije piće u Sjedinjenim Državama – 66 % odraslih Amerikanaca izjavilo je da je pilo kavu prethodnog dana, čime je nadmašila čak i flaširanu ili vodu iz slavine.

Na tržište kave snažno je utjecala i visoka inflacija posljednjih godina. Prema procjenama časopisa Forbes, prosječna cijena pakiranja mljevene kave porasla je za 115 % između lipnja 2020. i travnja 2026. godine.

Ty Roush, novinar Forbesa (link na originalni članak)