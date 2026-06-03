CSG osigurao ugovore u dvije članice NATO-a za upaljače streljiva vrijedne više desetaka milijuna eura

Globalna industrijsko-tehnološka grupacija CSG osigurala je dva velika ugovora za isporuku mehaničkih i elektroničkih upaljača za streljivo velikog kalibra, vrijednosti više desetaka milijuna eura. Komponente su naručila dva kupca iz članica NATO-a. U proizvodnji elektroničkih upaljača sudjelovat će i Fuchs Electronics Europe, nova tvrtka koju će CSG osnovati s južnoafričkom grupacijom Reunert u Slovačkoj. Radi se o dugoročnim ugovorima, a isporuke bi trebale započeti već ove godine.

Novi ugovori nastavak su dugogodišnjih napora CSG-a u jačanju proizvodnih i tehnoloških kapaciteta za streljivo velikog kalibra. Istodobno potvrđuju rastuću potražnju europskih kupaca za strateški važnim komponentama te naglašavaju važnost otpornih opskrbnih lanaca unutar europske obrambene industrije.

“Ovi ugovori potvrđuju da je CSG među ključnim europskim proizvođačima streljiva velikog kalibra i kritičnih komponenti. Upaljači su strateški važan i tehnološki zahtjevan dio topničkog streljiva. Fuchs Electronics Europe imat će važnu ulogu u provedbi ovih ugovora, spajajući tehnološko znanje tvrtke Fuchs s industrijskom bazom CSG-a u Slovačkoj. Kroz ovu tvrtku ojačat ćemo europsku proizvodnu bazu i povećati dostupnost elektroničkih upaljača kupcima iz zemalja NATO-a, kao i drugim europskim proizvođačima streljiva“, izjavio je Jan Marinov, izvršni direktor divizije CSG Defence Systems.

Upaljač je ključna komponenta svakog topničkog projektila. On određuje kada i na koji način dolazi do detonacije. Kod suvremenog topničkog streljiva, uključujući streljivo kalibra 155 mm, upaljači imaju važnu ulogu ne samo u učinku streljiva, već i u njegovoj preciznosti, pouzdanosti te primjeni u različitim operativnim scenarijima.

Suvremeni elektronički upaljači omogućuju više načina djelovanja, uključujući detonaciju pri udaru, odgođenu detonaciju, vremenski programiranu detonaciju te rasprskavajuću detonaciju na precizno određenoj visini iznad cilja. U odnosu na mehaničke upaljače nude veću preciznost, veću fleksibilnost uporabe i bolju kompatibilnost sa suvremenim sustavima za upravljanje paljbom. Njihova proizvodnja zahtijeva specijalizirano znanje, preciznu elektroniku, kvalificiranu industrijsku bazu i stroge procese kontrole kvalitete.

“Europska obrambena industrija mora povećati kapacitete ne samo za proizvodnju streljiva, nego i za proizvodnju njegovih najvažnijih komponenti. Zato CSG ulaže u vertikalnu integraciju, tehnološko znanje i lokalizaciju proizvodnje u Europi. Naš je cilj ojačati sposobnost europskih država da obnavljaju zalihe suvremenog streljiva i ostanu pouzdan partner oružanim snagama država članica NATO-a“, dodao je Marinov.

Novi proizvodni kapacitet osigurat će europsku proizvodnju elektroničkih upaljača

Tvrtka Fuchs Electronics Europe bit će osnovana zajedničkim ulaganjem CSG-a i južnoafričke grupacije Reunert. Ovom investicijom CSG će postati jedan od rijetkih europskih proizvođača elektroničkih upaljača. Osnivanje tvrtke podliježe uobičajenim regulatornim odobrenjima i drugim uvjetima potrebnima za završetak osnivanja.

Proizvodnja će se odvijati u sklopu holdinga ZVS u Dubnici nad Váhom u Slovačkoj, koristeći postojeću industrijsku infrastrukturu CSG-a. Nova tvrtka djelovat će kao neovisni proizvođač elektroničkih upaljača te će ih isporučivati ne samo CSG-u, nego i drugim europskim proizvođačima streljiva velikog kalibra.

Tehnološki partner bit će Fuchs Electronics, tvrtka unutar grupacije Reunert i globalno priznati proizvođač elektroničkih upaljača s više od 60 godina iskustva. Fuchs Electronics osigurat će tehnologiju, razvojno znanje i iskustvo u proizvodnji suvremenih upaljača za međunarodne kupce, dok CSG donosi industrijsku bazu, proizvodnu infrastrukturu, poznavanje europskog regulatornog okvira, postupka izdavanja dozvola te iskustvo u proizvodnji i opskrbi streljivom velikog kalibra.