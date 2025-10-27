Cvjećari uoči Svih Svetih: Rast troškova utječe na cijene

Cvjećari pozdravljaju odluku Vlade kojom se i ove godine na blagdan Svih svetih dopušta rad prodajnim objektima povezanima s prodajom cvijeća, vijenaca, svijeća i lampiona te pozivaju građane da kupuju obrtničko, a kada je riječ o cijenama cvjetnih aranžmana kažu da na njih utječe rast troškova.

“Pozdravljamo odluku Vlade kojom se i ove godine na blagdan Svih svetih dopušta rad prodajnim objektima povezanima s prodajom cvijeća, vijenaca, svijeća i lampiona kako cvjećari ne bili oštećeni na taj dan važan za njihovo poslovanje”, kaže predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dalibor Kratohvil.

Što se tiče ograničenja rada nedjeljom, dodaje da HOK radi sve što je u njegovoj moći kako bi zakon bio izmijenjen u smjeru izuzeća za obiteljske obrte.

“Postoji razumijevanje za takvu inicijativu i vjerujem da ćemo uspjeti doći do rješenja koje će zaštiti najmanje i najranjivije obrtnike među koja su cvjećari, kao i obrti koji se bave proizvodnjom i prodajom svijeća, voštanica, lampaša”, kaže Kratohvil.

Poziva građane da za blagdan Svih svetih biraju obrtničko i tako podupru domaće gospodarstvo.

Kupnju na veliko omogućiti samo registriranim cvjećarima

“Rast ulaznih troškova, toleriranje kupnje cvjećarskih proizvoda na veliko od fizičkih osoba, poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava i pravnih osoba koje nisu registrirane za cvjećarstvo, za razliku od onih kojima je to primarna djelatnost, te rad na crno i nelegalna prodaja putem društvenih mreža, neki su od najvećih izazova s kojima se suočava cvjećarska struka i koji utječu na poslovanje i održivost te djelatnosti”, rekli su za Hinu u HOK-u.

Na poslovanje obrtnika cvjećarske struke utječu i izmjene Zakona o trgovini. One pogađaju obrtnike koji posluju uz groblja i svetišta te suvenirnice, jer su poslovno i tržišno orijentirani na dane kada građani u najvećoj mjeri posjećuju ta mjesta, a to su nedjelje i blagdani, ističe HOK.

Apelira stoga na jaču kontrolu neregistrirane gospodarske djelatnosti posebice na društvenim mrežama. Smatra kako je nužno pojačati nadzor nad takvim oblicima prodaje u suradnji s inspekcijskim službama te educirati potrošače o važnosti kupnje kod legalnih, registriranih subjekata.

Cvjećari ističu i kako je potrebno ograničiti kupnju repromaterijala i cvijeća na veletržnicama samo na one s registriranom djelatnošću.

“Nije pravedno da fizička osobe pod istim uvjetima cijene i rabata može kupiti veće količine repromaterijala – rezanog cvijeća, ukrasa i sl., kao i registrirani obrtnik ili trgovačko društvo, jer takva praksa destimulira legalno poslovanje”, upozorava HOK.

Zakonom o trgovini, kako kaže, trebalo bi jasnije regulirati i pod kojim uvjetima se može obavljati trgovina na veliko i kupovati na veliko određeni repromaterijal, odnosno nužno je zakonski striktno razdvojiti veleprodaju i maloprodaju.

Kada je riječ o cijenama cvjetnih aranžmana za Sve svete, HOK kaže da obrtnici, kao i svi ostali poduzetnici, samostalno donose odluku o korekciji cijena u skladu s tržišnim okolnostima i troškovima poslovanja.

“Na cijene proizvoda i usluga u ovoj branši utječe niz faktora – od troškova nabave cvijeća koje se velikim dijelom uvozi, troškova nabave repromaterijala i prijevoza do klimatskih promjena, odnosno vremenskih nepogoda. Sve to pred cvjećare i druge obrtnike postavlja izazov kako zadržati kvalitetu i pristupačne cijene, ali i dalje konkurentno poslovati”, kaže HOK.

Napominje kako obrtnici ne ostvaruju ekstraprofit te, osobito u uvjetima otežanog bivanja konkurentnim, “čuvaju svoje kupce i balansiraju cijenu svojih proizvoda i usluga kako bi bili održivi”.

Cvjećarstvom se bavi 793 obrtnika

Prema podacima Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, u Hrvatskoj je u rujnu ove godine u djelatnosti cvjećarstva bilo 793 obrta koji djelatnosti cvjećarstva imaju registrirane kao glavnu djelatnost. Broj obrta koji imaju registriranu djelatnost proizvodnje i/ili prodaje svijeća, voštanica i lampiona bilo je 182.

HOK napominje da obrt može biti registriran za jednu ili više djelatnosti, što znači da se isti obrt može pojaviti u više grupa djelatnosti.