Danko Končar dogovorio preuzimanje Željezare Sisak u poslu vrijednom 200 milijuna eura

Poduzetnik Danko Končar postigao je načelni dogovor o preuzimanju Željezare Sisak vrijedne oko 200 milijuna eura.

Sisačka željezara, jedan od simbola hrvatske industrijske povijesti, dobiva novu razvojnu perspektivu. Danko Končar, jedan od poznatih hrvatskih poduzetnika, kroz međunarodnu metaluršku grupaciju Afarak Group postigao je načelni dogovor o preuzimanju željezare od talijanskog ABS-a, čeličanske divizije grupacije Danieli, u poslu vrijednom oko 200 milijuna eura.

Riječ je o načelnom dogovoru, a transakciju bi trebalo provesti novoosnovano društvo Afarak Steel Zagreb Hrvatska, iza kojeg stoji međunarodna grupacija Afarak, vertikalno integrirani proizvođač specijalnih legura s pogonima na više kontinenata, čije dionice kotiraju na burzama u Helsinkiju i Londonu.

Smanjenje ovisnosti o uvozu čelika

Riječ je o jednoj od najvećih industrijskih investicija u Hrvatskoj posljednjih godina te rijetkom primjeru reindustrijalizacije kojim bi se ponovno pokrenula proizvodnja koja je desetljećima bila okosnica sisačkog gospodarstva. Nakon završetka svih potrebnih procedura planirano je ponovno pokretanje proizvodnje uz tehnologiju Danielija, jednog od tri najveća svjetska proizvođača opreme za metaluršku industriju.

Projekt se temelji na suvremenoj mini mill tehnologiji koju je razvio Danieli. Riječ je o kompaktnom i energetski učinkovitom modelu proizvodnje koji od čeličnog otpada proizvodi armaturu, žicu i šipke za građevinski sektor. Sisačka željezara od 2024. godine ne posluje, a plan predviđa ponovno pokretanje proizvodnje, ugradnju nove linije za proizvodnju betonskog željeza te povećanje kapaciteta na oko 500.000 tona godišnje. Proizvodnja bi bila usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojem se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila.

Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik, oko 400.000 tona godišnje, pa bi domaća proizvodnja izravno smanjila ovisnost o uvozu i zadržala značajan dio dodane vrijednosti u zemlji. Time se zatvara prirodno zaokružen industrijski ciklus u kojem hrvatski otpad postaje sirovina za hrvatsku proizvodnju namijenjenu domaćem i europskom tržištu. Projekt predviđa otvaranje novih radnih mjesta, snažan učinak na lokalno gospodarstvo i prateće industrije te povratak stručnih kadrova u Sisak.

EU potiče domaće proizvodne kapacitete

Projekt dolazi u trenutku kada Europska unija kroz novu industrijsku politiku sve snažnije potiče razvoj domaćih proizvodnih kapaciteta i smanjenje ovisnosti o uvozu ključnih industrijskih proizvoda. U takvim okolnostima ponovno pokretanje proizvodnje čelika ima i širu stratešku dimenziju. Čelik je temeljni materijal za graditeljstvo, energetiku, promet i kritičnu infrastrukturu, a domaća proizvodnja jača otpornost gospodarstva i smanjuje izloženost poremećajima u globalnim lancima opskrbe.

“Cijela Europa danas radi po pitanju vlastite industrije, a Hrvatska ne smije spavati. Vremena su nestabilna i upravo zato pokušavam ovu industriju vratiti u Hrvatsku. Hrvatska je desetljećima gradila svoje gospodarstvo na industriji i proizvodnji, a Sisak je bio jedno od njezinih najvažnijih središta. Vjerujem da je došlo vrijeme da ponovno počnemo stvarati, izvoziti i razvijati vlastite proizvodne kapacitete. Željezara nije samo poslovni projekt nego ulaganje u industrijsko znanje, radna mjesta i dugoročnu gospodarsku otpornost zemlje. Posebno pozdravljamo i podupiremo najavu Ministarstva gospodarstva i Vlade da uskoro izlaze s fondom reindustrijalizacije, namijenjenim upravo ovakvim projektima”, izjavio je Danko Končar.

Končar je hrvatskoj javnosti poznat po ulaganjima u metalurgiju, energetiku, brodogradnju, nekretnine i turizam. Inicijator je projekata poput brodogradilišta Brodotrogir, luksuznog hotela Monumenti Heritage Hotel & Resort u Puli, nautičkih marina u Trogiru i Puli te turističkog kompleksa Medena kraj Trogira. Kroz Afarak Group te rudarske i energetske projekte posluje na više kontinenata. Upravo se kroz metaluršku industriju i proizvodnju metala afirmirao na međunarodnoj poslovnoj sceni pa inicijativa za ponovno pokretanje sisačke željezare predstavlja svojevrstan povratak industriji u kojoj je izgradio najveći dio svoje poslovne karijere.