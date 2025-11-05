Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine

Danske vlasti hitno istražuju način kako zatvoriti ozbiljan sigurnosni propust u stotinama električnih autobusa kineske proizvodnje, koji omogućuje udaljeni pristup sustavima upravljanja vozilima radi ažuriranja softvera i dijagnostike – propust koji su prvi otkrili norveški stručnjaci.

Istraga u Danskoj je pokrenuta nakon što su prometne vlasti u Norveškoj, gdje su autobusi marke Yutong također u upotrebi, otkrile da kineski dobavljač može iz daljine pristupiti sustavima upravljanja vozilima radi ažuriranja softvera i dijagnostike – što bi se moglo iskoristiti za utjecaj na autobuse dok su u prometu, piše The Guardian.

Zbog zabrinutosti oko mogućih sigurnosnih rizika, norveško javno prijevozno poduzeće Ruter odlučilo je testirati dva električna autobusa u izoliranom okruženju.

Stroži sigurnosni zahtjevi

Izvršni direktor Rutera, Bernt Reitan Jenssen izjavio je kako je testiranje otkrilo rizike protiv kojih sada poduzimaju mjere. “Nacionalne i lokalne vlasti su obaviještene i moraju pomoći u uvođenju dodatnih mjera na nacionalnoj razini”, istaknuo je.

Njihova su istraživanja pokazala da se isključivanje na daljinu može spriječiti uklanjanjem SIM kartica iz autobusa, no to nije učinjeno jer bi se time autobus istovremeno odspojio od drugih sustava.

Ruter je najavio uvođenje strožih sigurnosnih zahtjeva za buduće nabave. Jenssen je dodao da se mora djelovati prije dolaska sljedeće generacije autobusa, koji bi mogli biti još “više integrirani i teže za zaštititi”.

Danska najveća tvrtka javnog prijevoza, Movia, ima u pogonu 469 kineskih električnih autobusa, od kojih je 262 proizvela Yutong.

Jeppe Gaard, operativni direktor Movije, izjavio je prošlog tjedna da je saznao kako se “električni autobusi – poput električnih automobila – mogu isključiti iz daljine ako njihovi softverski sustavi imaju pristup internetu”. Dodao je kako to nije problem kineskih autobusa, nego svih vrsta vozila i uređaja koji imaju ugrađenu kinesku elektroniku.

Javili se na natječaj Grada Zagreba

Tvrtka Yutong je priopćila da “strogo poštuje sve važeće zakone, propise i industrijske standarde zemalja u kojima njezina vozila posluju”, te da se podaci o Yutongovim vozilima u EU pohranjuju u Amazon Web Services (AWS) podatkovnom centru u Frankfurtu.

“Ti se podaci koriste isključivo za održavanje vozila, optimizaciju i poboljšanja u svrhu zadovoljavanja potreba kupaca nakon prodaje. Podaci su zaštićeni enkripcijom i kontrolom pristupa. Nitko nema pravo pristupiti tim podacima ili ih pregledavati bez odobrenja kupca. Yutong strogo poštuje zakone i propise EU-a o zaštiti podataka”, stoji u priopćenju kineske tvrtke.

Zanimljivo je činjenica da se Yutong s električnim autobusima nedavno javio na natječaj Grada Zagreba, ali ga je Grad Zagreb izbacio s natječaja jer nije zadovoljio propisane uvjete, o čemu je pisao Forbes Hrvatska.

Yutong je jedan od najvećih svjetskih proizvođača električnih vozila za javni prijevoz. Sjedište mu je u Zhengzhouu, a tvrtka posluje u više od 100 zemalja. Najpoznatiji modeli su Yutong E10 i E12, koji nude domet do 350 kilometara s jednim punjenjem. Autobusi imaju litij-ionske baterije, sustave za regenerativno kočenje i mogućnost brzog punjenja.

.