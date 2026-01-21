Davos u iščekivanju Trumpa: Europljanima poručeno da “sjednu i pričekaju” po pitanju Grenlanda

Američki predsjednik izjavio je da ga u Davosu očekuje “velik broj sastanaka” posvećenih pitanju Grenlanda, pritom sugerirajući da bi, u nastojanju da preuzme kontrolu nad arktičkim otokom, mogao posegnuti i za sredstvima izvan carinske politike.

Putovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa u Švicarsku naišlo je na poteškoće ubrzo nakon polijetanja, kada je zbog električnih problema morao promijeniti zrakoplov.

No nakon onoga što se pokazalo kao manji zastoj, ponovno je na putu prema Davosu, gdje je započeo potencijalno eksplozivan Svjetski gospodarski forum, u sjeni napetosti između SAD-a i Europske unije oko Grenlanda, za koje se očekuje da će dominirati raspravama.

Visoki europski dužnosnici nastoje pokrenuti diplomatsku intervenciju kako bi spriječili brzo eskalirajuću krizu koja je uznemirila kontinent, rekla su za CNN tri izvora.

U međuvremenu, Trump je rekao da u Davosu ima zakazan “velik broj sastanaka” na kojima će se raspravljati o teritoriju Grenlanda te je sugerirao da bi, kako bi preuzeo kontrolu nad arktičkim otokom, mogao koristiti i alate izvan carina, iako je naglasio da carine i dalje smatra preferiranim pristupom. Američka su tržišta zabilježila najgori dan od listopada, dok su ulagači vagali Trumpove prijetnje povezane s Grenlandom.

“NATO će biti zadovoljan”

Trump je također izjavio da će NATO “biti jako zadovoljan” onime što postigne po pitanju Grenlanda te da će se stanovnici arktičkog otoka složiti s američkim preuzimanjem nakon što s njima razgovara. Tijekom vikenda tisuće Grenlanđana prosvjedovale su protiv takvog scenarija.

Američki ministar financija Scott Bessent, koji se već nalazi u Davosu, poručio je da bi europske zemlje koje se protive američkim pokušajima preuzimanja Grenlanda trebale “sjesti i pričekati” Trumpov dolazak.

S druge strane, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u utorak je poručila da je Europa “u potpunosti spremna reagirati ako to bude potrebno” na Trumpove prijetnje uvođenjem carina povezanih s Grenlandom.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron uputio je prikrivenu kritiku Trumpove vanjske politike, upozorivši na svijet “u kojem se međunarodno pravo gazi pod nogama”. Njegova je poruka uslijedila nakon što je Trump podijelio privatnu poruku Macrona u kojoj je pisalo: “Ne razumijem što radiš s Grenlandom.” Trump je rekao da neće sudjelovati na izvanrednom summitu skupine G7 koji je Macron predložio.

Vojne vježbe na Grenlandu

Francuska je objavila da je zatražila održavanje NATO-ove vojne vježbe na Grenlandu te da je spremna u njoj sudjelovati. Ona je, zajedno s drugim europskim zemljama, tijekom proteklog tjedna rasporedila dio vojnog osoblja na Grenland kako bi sudjelovali u zasebnoj zajedničkoj vježbi pod vodstvom Danske.

Grenland nije jedini Trumpov fokus. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prihvatio je Trumpov poziv da se pridruži “Odboru za mir”, tijelu zaduženom za obnovu Gaze. Ta kontroverzna inicijativa dio je Trumpova plana o formiranju odbora koji bi se mogao proširiti i na rješavanje drugih sukoba.

Trump je rekao da bi taj odbor mogao zamijeniti Ujedinjene narode, koje je kritizirao kao neučinkovite u okončavanju ratova. Prema nacrtu statuta, Trump bi mogao biti predsjednik odbora na neodređeno vrijeme.