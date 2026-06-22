Direktor UFC-a Dana White tvrdi da su pregovori o borbi između Muska i Zuckerberga bili stvarni

Izvršni direktor UFC-a Dana White tvrdi da je doista radio na organizaciji predloženog borilačkog meča u kavezu između milijardera Marka Zuckerberga, osnivača Mete, i bilijunaša Elona Muska, čelnika SpaceX-a, dok je trajao njihov javni sukob, te da se čak raspitivao koliko bi koštalo održavanje događaja u rimskom Koloseju.

White je u subotu navečer novinarima rekao da je planirani meč bio “stvaran”, inzistirajući da je proveo dva tjedna pregovarajući o događaju koji se mogao održati upravo u Koloseju.

Kazao je da je drevni rimski amfiteatar “tražio nešto poput 150 milijuna dolara za održavanje događaja”, a taj bi novac bio uplaćen u fond za obnovu drugih povijesnih lokaliteta u Italiji.

Direktor UFC-a dao je te izjave nakon što su ga upitali bi li ikada pokušao organizirati MMA borbu na toj lokaciji, pri čemu je dodao: “Tko god želi izdvojiti novac da UFC organizira borbu u Koloseju, ja sam za.”

White je govorio nakon UFC-ovog događaja održanog u Las Vegasu u subotu navečer, otprilike tjedan dana nakon promocije UFC Freedom 250, povijesnog MMA spektakla na travnjaku Bijele kuće, koji je prema navodima koštao oko 60 milijuna dolara.

Izazov iz 2023.

Musk je izazvao Zuckerberga na borbu u kavezu još 2023. godine, kada je rivalstvo dvojice tehnoloških mogula postalo posebno napeto. Musk je, čini se, izazov uputio u lipnju, neposredno prije nego što je Meta predstavila Threads, svoju konkurenciju platformi X, nekadašnjem Twitteru u Muskovom vlasništvu.

Tijekom sljedećih nekoliko tjedana Musk je provocirao Zuckerberga nizom grubih šala, no izvršni direktor Mete navodno je prijedlog borbe shvatio vrlo ozbiljno. Zuckerberg, strastveni ljubitelj borilačkih sportova koji se ranije natjecao na jiu-jitsu turnirima, trenirao je s nekoliko bivših UFC prvaka, uključujući prvaka srednje kategorije Israela Adesanyu i prvaka perolake kategorije Alexandera Volkanovskog.

Nije poznato kada je White počeo pregovarati o mogućem meču u Koloseju. Još u lipnju 2023. Musk je kao moguću lokaciju predložio UFC-ov Octagon u Las Vegasu. Nekoliko dana kasnije spomenuo je da postoji “određena mogućnost da se borba održi u Koloseju”, a u kolovozu je tvrdio da je razgovarao s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni o organizaciji borbe na “epskoj lokaciji”.

Unatoč svoj pompi, dugo najavljivani dvoboj nikada nije zaživio. Do kolovoza je Zuckerberg izjavio da misli kako Musk nije “ozbiljan” po pitanju borbe te da nije želio potvrditi datum održavanja meča.

Koliko su teški

I Musk i Zuckerberg znatno su povećali svoja bogatstva od vremena tog javnog sukoba. Zuckerberg danas vrijedi oko 198,2 milijarde dolara, u odnosu na približno 103 milijarde dolara koliko je imao tog ljeta.

Prema Forbesovim procjenama, Musk je tada vrijedio oko 246 milijardi dolara. Od tada je bogatstvo tehnološkog mogula eksplodiralo, a nedavna inicijalna javna ponuda dionica SpaceX-a učinila ga je prvim bilijunašem u ljudskoj povijesti. Forbes procjenjuje da Muskovo neto bogatstvo od nedjelje poslijepodne iznosi 1,2 bilijuna dolara.

Zachary Folk, novinar Forbesa (link na originalni članak)