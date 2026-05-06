Div iz susjedstva pokreće proizvodnju pametnih Cyber guma u Americi

Talijanski proizvođač guma pokreće proizvodnju Cyber Tyres tehnologije u Georgiji nakon što je Rim ograničio utjecaj kineskog Sinochema zbog američkih regulatornih pravila.

Pirelli je u srijedu objavio da pokreće proizvodnju svojih “pametnih” Cyber Tyres guma u Sjedinjenim Državama. Odluka dolazi nakon što je Italija ograničila utjecaj kineskog investitora Sinochema u kompaniji kako bi Pirelliju olakšala širenje na američkom tržištu.

Talijanska vlada prošlog je mjeseca iskoristila takozvane “zlatne ovlasti”, koje primjenjuje na kompanije od strateškog nacionalnog interesa, kako bi okončala spor oko utjecaja kineskog Sinochema u Pirelliju. Razlog su bili strahovi da bi najveći dioničar kompanije, koji drži 34,1% udjela, mogao dovesti Pirelli u sukob s američkim pravilima koja ograničavaju korištenje kineske tehnologije u automobilskoj industriji.

Tehnologija predstavljena u SAD-u

Nedugo nakon toga Pirelli je objavio da će proizvodnju svojih povezanih Cyber Tyre guma pokrenuti u tvornici u gradu Rome u saveznoj državi Georgiji, čime planira dodatno ojačati svoju tehnološku i industrijsku prisutnost u SAD-u, piše Reuters.

Cyber Tyre tehnologija kombinira senzore ugrađene u gume sa softverom koji vozilima u stvarnom vremenu šalje podatke o stanju guma i vožnje.

Pirelli je Cyber Tyre tehnologiju predstavio na investicijskom summitu SelectUSA američkog Ministarstva trgovine. Kompanija je najavila da će više detalja o investiciji u SAD-u objaviti u nadolazećim mjesecima, nakon završetka razvojnih planova za tvornicu u Georgiji, koja već proizvodi premium gume i uključuje istraživačko-razvojni centar.

Otvorena vrata tržišta

“Ovaj potez odražava našu predanost približavanju naprednih tehnologija tržištu te dodatnom jačanju naše industrijske prisutnosti i inovacijskih kapaciteta u Sjedinjenim Državama”, rekao je izvršni direktor Pirellija za Sjevernu Ameriku Claudio Zanardo.

Analitičari Citija smatraju da početak proizvodnje Cyber Tyre guma u SAD-u, iako je riječ o proizvodu manjeg volumena, pokazuje kako je američko Ministarstvo trgovine danas znatno otvorenije prema Pirellijevim ulaganjima i proizvodnji tehnološki naprednih proizvoda na američkom tržištu.

Pirelli pritom računa na snažan rast potražnje za digitalnom i povezanom mobilnošću u SAD-u, koje vidi kao jedno od ključnih tržišta za svoje najnaprednije tehnologije.

Američko tržište već sada generira više od petine ukupnih prihoda kompanije, no tvornica u Georgiji, jedina Pirellijeva u SAD-u, trenutačno pokriva tek oko pet posto lokalne potražnje.