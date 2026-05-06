Dobit BMW-a oštro pala: Okreće se rezanju troškova, velika otpuštanja nisu isključenja

Njemački premium proizvođač automobila izvijestio je o velikom padu dobiti u prvom tromjesečju; snažna konkurencija u Kini i pritisci carina negativno su utjecali na poslovanje.

Kompanija je u srijedu objavila da je dobit prije oporezivanja pala za 25 posto na 2,3 milijarde eura, što je ipak nešto iznad očekivanja analitičara od 2,2 milijarde eura.

Konkurenti Mercedes-Benz i Audi također su izvijestili o slabom početku 2026. godine, dok prijetnja viših američkih carina raste, a kineski proizvođači jačaju svoju dominaciju na najvećem svjetskom automobilskom tržištu i istodobno povećavaju udio u Europi.

Kao i mnogi proizvođači automobila, BMW se okreće smanjenju troškova kako bi ublažio pritiske carina i visoke troškove sirovina u globalno slabom automobilskom tržištu. Za razliku od Volkswagena i Mercedesa, zasad to uspijeva bez smanjenja broja zaposlenih.

BMW-ova EBIT marža u osnovnom automobilskom poslovanju iznosila je pet posto u prvom tromjesečju, u odnosu na 6,9 posto godinu ranije, ali iznad očekivanja analitičara od 4,7 posto.

Carine, uključujući američke, ali i one Europske unije na električna vozila proizvedena u Kini koja pogađaju BMW-ov brend Mini, smanjile su automobilsku maržu za 1,25 postotnih bodova u prvom tromjesečju.

Kompanija je u srijedu zadržala godišnje smjernice, uz očekivanje umjerenog pada ukupne dobiti. Operativna marža u osnovnom poslovanju trebala bi se kretati između četiri i šest posto, nakon 5,3 posto u 2025. godini.

Prognoza ne uključuje potencijalno povećanje američkih carina na automobile, koje je predsjednik Donald Trump u petak zaprijetio podići na 25 posto s trenutačnih 15 posto, piše Reuters. Također se pretpostavlja da sukob na Bliskom istoku “neće biti dugotrajan”, navodi se u priopćenju kompanije.