Dok Nizozemci rade najmanje u Europi, Balkan prednjači po broju radnih sati. Gdje su Hrvati?

Tko u Europi radi najduže, a tko najkraće? Novi podaci otkrivaju iznenađujuće razlike u radnim navikama.

Novi podaci Eurostata pokazuju da prosječan stanovnik Europske unije radi 35,9 sati tjedno, no iza tog prosjeka kriju se velike razlike među državama. Dok u nekim zemljama radni tjedan traje manje od 32 sata, u drugima premašuje 40 sati.

Eurostatovi podaci obuhvaćaju zaposlene osobe u dobi od 20 do 64 godine, uključujući radnike zaposlene na puno i nepuno radno vrijeme, a odnose se na stvarno odrađene sate na glavnom poslu.

Unutar Europske unije najdulje rade Grci, koji u prosjeku odrade 39,6 sati tjedno. Na drugom kraju ljestvice nalazi se Nizozemska sa samo 31,9 sati.

Na Balkanu “udarnički”

Kada se uključe zemlje kandidati za članstvo u EU-u i članice EFTA-e, vrh ljestvice preuzimaju balkanske zemlje. Turska prednjači s prosječnih 42,4 sata rada tjedno, slijede Bosna i Hercegovina s 40,9 sati te Srbija s 40,6 sati.

To su jedine europske zemlje u kojima prosječan radni tjedan premašuje granicu od 40 sati. Odmah iza njih nalaze se Grčka (39,6 sati), Sjeverna Makedonija (39,5 sati) i Bugarska (38,7 sati).

“Radnici zapravo ne biraju koliko će sati raditi. U najvećoj mjeri rade onoliko koliko se smatra uobičajenim, a na to snažno utječu poslodavci. Niža produktivnost i slabija pregovaračka moć zaposlenika mogu objasniti dulje radne tjedne u pojedinim zemljama”, rekao je za Euronews Business profesor David Spencer sa Sveučilišta u Leedsu.

Nizozemska ima najkraći tjedan

S prosječnih 31,9 sati rada tjedno Nizozemska ima najkraći radni tjedan u Europi. Prema podacima Eurofounda, gotovo 43 posto zaposlenih u toj zemlji radi na nepuno radno vrijeme, što je daleko najveći udio u Europskoj uniji.

Iza Nizozemske slijede Njemačka, Norveška i Danska s prosječnih 33,9 sati tjedno. Manje od 35 sati tjedno rade i stanovnici Austrije, Belgije i Finske. Hrvatska je s 37,7 sati tjedno iznad EU prosjeka i nalazi se u skupini zemalja u kojima se ponajviše radi.

“Nizozemska se snažno oslonila na rad na nepuno radno vrijeme, što je značajno smanjilo prosječnu duljinu radnog tjedna. Ipak, zaposlenici koji rade puno radno vrijeme i dalje su blizu granice od 40 sati tjedno”, ističe Spencer.

Među četiri najveća gospodarstva Europske unije najkraći radni tjedan ima Njemačka, gdje zaposlenici rade prosječno 33,9 sati tjedno. Francuzi rade 35,6 sati, Talijani 36,1 sat, a Španjolci 36,3 sata tjedno. Time je razlika između Njemačke i njezinih južnih susjeda veća od dva sata tjedno.

Zašto su razlike velike?

Stručnjaci ističu da na duljinu radnog tjedna ne utječe samo kultura rada, nego i struktura gospodarstva, tržišta rada te sustav određivanja radnog vremena.

Zemlje u kojima sindikati i kolektivni ugovori imaju snažniju ulogu u pravilu bilježe kraće radne tjedne, manje prekovremenog rada i veće poštivanje radnog zakonodavstva.

Važan faktor je i udio zaposlenih na nepuno radno vrijeme. Što je veći broj takvih radnika, to je niži prosječan broj odrađenih sati na razini države. S druge strane, samozaposlene osobe u prosjeku rade više od zaposlenika, osobito ako vode vlastiti posao i zapošljavaju druge radnike.

Tko radi najviše?

Najduži radni tjedan u Europskoj uniji imaju kvalificirani radnici u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, koji rade prosječno 42 sata tjedno. Slijede menadžeri s 40,6 sati te pripadnici oružanih snaga s 39,4 sata.

Na suprotnoj strani ljestvice nalaze se radnici na jednostavnim poslovima, koji prosječno rade 31,8 sati tjedno. Nakon njih slijede administrativni službenici s 34 sata te zaposleni u uslužnim djelatnostima i prodaji s 34,5 sati tjedno.

Podaci Eurostata potvrđuju da duljina radnog tjedna u Europi nije samo pitanje navika ili nacionalne kulture, nego odraz produktivnosti, strukture gospodarstva i snage institucija koje oblikuju tržište rada.