Dubai više nije prvi izbor elite, ultrabogataši se sele u grad u susjedstvu Hrvatske

Promjene u globalnim okolnostima tjeraju kapital iz Dubaija, dok jedna susjedna država postaje sve privlačnija alternativa.

Prije nešto više od mjesec dana Dubai je bio očit izbor za bogate Britance u potrazi za novim domom. Malo je gradova koji omogućuju zarađivanje ogromnih iznosa bez poreza i njihovo trošenje u brojnim luksuznim hotelima, restoranima i trgovinama.

No geopolitička nestabilnost na Bliskom istoku, uključujući iranske napade na Ujedinjene Arapske Emirate, počinje nagrizati tu percepciju sigurnog utočišta. Reputacija Dubaija kao centra globalne elite slabi, a dio najbogatijih britanskih državljana okreće se Europi. U tom kontekstu Milano se sve češće profilira kao vodeća alternativa.

Ključ privlačnosti Italije leži u poreznom okviru. Sustav paušalnog oporezivanja omogućuje stranim rezidentima plaćanje fiksnog poreza od 300.000 eura godišnje na sav prihod iz inozemstva, bez obzira na njegovu visinu. Za ultrabogate, takav model predstavlja predvidljiv i relativno nizak porezni trošak u odnosu na druge jurisdikcije. Dodatno, osobe koje nisu bile porezni rezidenti Italije najmanje devet od posljednjih deset godina mogu koristiti ovaj režim, uz obvezu oporezivanja domaćih prihoda i kapitalne dobiti u Italiji.

Brojke potvrđuju trend

Istodobno, promjene u Ujedinjenom Kraljevstvu, osobito ukidanje non-dom režima koji je omogućavao određenim stranim rezidentima da plaćaju porez samo na dio prihoda, smanjile su njegovu atraktivnost za globalni kapital. Milano se u tom kontekstu sve češće spominje kao nova destinacija za financijsku elitu, do te mjere da se među investitorima uvriježio neformalni naziv za talijanski porezni model: “Isprazni London”, piše The Guardian.

Podaci potvrđuju ovaj trend. Oko 5000 pojedinaca već se uključilo u talijanski sustav paušalnog oporezivanja, pri čemu su prvi val činili Talijani koji su se vraćali iz Londona, uglavnom iz sektora bankarstva, upravljanja imovinom i osiguranja. Nakon pandemije interes je dodatno ubrzao, a novi val dolazi i iz zemalja Zaljeva, potaknut željom za sigurnijim okruženjem i pristupom europskom tržištu.

Rast potražnje već se reflektira na tržištu nekretnina. Cijene u Milanu porasle su za 38 posto u posljednjih pet godina, a grad je pretekao Veneciju kao najskuplje talijansko tržište, s prosječnom cijenom od 5171 euro po četvornom metru krajem 2025. Najveći rast bilježe premium četvrti u povijesnoj jezgri, dok udio međunarodnih kupaca kontinuirano raste.

Niču privatni klubovi, hoteli, galerije…

Promjene nisu ograničene samo na nekretnine. Italija dodatno jača svoju poziciju kroz porezne olakšice poput programa “povratka mozgova”, koji omogućuje oporezivanje samo polovice prihoda tijekom prvih pet godina za kvalificirane nove ili povratne rezidente. Paralelno, država aktivno potiče tržište umjetnina smanjenjem PDV-a na pet posto, što dodatno privlači galerije i investitore.

Milano se tako ubrzano transformira u cjelogodišnje središte međunarodne elite, a ne samo destinaciju za povremene boravke. Kao i u Dubaiju, niču galerije, privatni klubovi i hoteli: talijanska vlada smanjila je PDV na prodaju i uvoz umjetnina s 22 na pet posto, jednu od najnižih stopa u Europi, što je potaknulo galerije poput Thaddaeusa Ropaca na širenje u gradu. Godine 2024. ulica Via Monte Napoleone pretekla je njujoršku Upper Fifth Avenue kao najskuplju trgovačku ulicu na svijetu. Iako je prošlog travnja ponovno izgubila prvo mjesto od londonske Bond Streeta, njezina pješačka zona uvedena u svibnju znači da bi ove godine mogla ponovno zasjesti na tron.

Ipak, dugoročno pitanje ostaje otvoreno: može li Milano u potpunosti zamijeniti Dubai kao globalno središte ultrabogatih. Unatoč trenutačnim sigurnosnim izazovima, Dubai i dalje nudi jedinstvenu kombinaciju poreznih pogodnosti, poslovnih prilika i životnog standarda koju je teško replicirati. Za sada, međutim, Italija uspješno kapitalizira trenutak – ponajprije kroz svoj porezni model, koji se pokazuje ključnim alatom u globalnoj utakmici za najbogatije pojedince.