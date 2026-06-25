Đuro Đaković ugovorio proizvodnju vagona vrijednu 14,5 milijuna eura

Đuro Đaković Specijalna vozila dogovorili su proizvodnju vagona – cisterni vrijednih 14,5 milijuna eura.

Đuro Đaković objavio je na stranicama Zagrebačke burze kako je njihova tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila ugovorio proizvodnju vagona vrijednih 14,5 milijuna eura. Naručitelj je neimenovana njemačka tvrtka.

Teretni vagoni koji su predmet narudžbe su model Zacsn vagoni volumena 98 kubičnih metara. Zascn je inače oznaka za četveroosovinske vagone-cisterne za prijevoz tekućina, često kemikalija, naftnih derivata ili drugih opasnih tvari. Oznaka se koristi u europskom željezničkom sustavu za teretne vagone-cisterne, a koristi je i Đuro Đaković za takvu vrstu vagona. Navedeni model ima najveći kapacitet i najveću dužinu među ponuđenim vagonima tog tipa – 16,4 metara.

Isporuka vagona planirana je u razdoblju od četvrtog kvartala 2026. do drugog kvartala 2027.

Broj i cijena pojedinačnog vagona nisu objavljeni. Početkom 2024. godine Đaković je dogovorio isporuku istih vagona vrijednih 11,7 milijuna eura za neimenovanog švicarskog naručitelja.