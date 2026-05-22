Dvije torbice posrnule tajkunke prodane za više od pola milijuna dolara

Vlasti rasprodaju luksuznu imovinu osuđene tajkunke kako bi vratile dio milijardi nestalih u najvećem bankarskom skandalu u povijesti zemlje.

Dvije luksuzne Hermès Birkin torbice koje su pripadale posrnuloj vijetnamskoj tajkunki Truong My Lan prodane su za više od 535 tisuća dolara na državnoj dražbi, dok vlasti nastavljaju rasprodaju njezine imovine kako bi namirile dio od rekordnih 27 milijardi dolara odštete koje duguje državi.

Samo jedna bijela Birkin torba prodana je za 440.144 dolara, dok je druga dosegla cijenu od gotovo 95 tisuća dolara. Obje su pronašle kupce nakon tek pola sata nadmetanja, što još jednom potvrđuje status Birkin torbi kao jedne od najpoželjnijih luksuznih investicija na svijetu.

Truong My Lan, nekoć jedna od najmoćnijih poslovnih žena u Vijetnamu, služi doživotnu zatvorsku kaznu nakon što je osuđena za jednu od najvećih financijskih prijevara u povijesti zemlje. Sud je utvrdio da je godinama tajno kontrolirala Saigon Commercial Bank, petu najveću banku u Vijetnamu, preko mreže povezanih kompanija i lažnih zajmova izvukavši oko 44 milijarde dolara.

Iako je prvotno bila osuđena na smrt u travnju 2024., kazna joj je prošle godine preinačena u doživotni zatvor nakon što je Vijetnam ukinuo smrtnu kaznu za niz kaznenih djela.

Tijekom suđenja Truong My Lan pokušala je zadržati dvije Hermès torbe, tvrdeći da je jednu kupila u Italiji, dok joj je drugu poklonio malezijski poslovni čovjek. Sudu je rekla da ih želi ostaviti djeci i unucima kao obiteljsku uspomenu.

Vijetnamska tajkunka Truong My Lan tijekom suđenja u sudnici u Ho Ši Minu u travnju 2024. foto: AFP

No torbe su završile među više od 1200 zaplijenjenih predmeta koje vijetnamske vlasti postupno prodaju kako bi vratile dio novca nestalog u bankarskom skandalu koji je uzdrmao zemlju.

Skuplji model, Birkin veličine 25 ukrašen cirkonima na kopči i rubovima, prodan je za gotovo sedam puta veću cijenu od početne. Drugi model bio je veća verzija veličine 30.

Nicholas Parnell, osnivač luksuzne modne agencije Agency Parnell, kaže da vrijednost Birkin torbi godinama kontinuirano raste zahvaljujući strogo kontroliranoj dostupnosti koju održava Hermès, piše BBC.

Koliko tržište luksuznih torbi može otići daleko pokazao je i Sotheby’s Paris, koji je u srpnju 2025. originalnu Birkin torbu prodao za 8,6 milijuna eura, odnosno više od 10 milijuna dolara, čime je postala najskuplja torbica ikad prodana na aukciji.