EU će potrošiti pet milijuna eura više na privatne zrakoplove nego 2021. godine

Taj iznos predstavlja povećanje od 50 posto, za što Komisija kaže da je posljedica “šireg geopolitičkog konteksta i povećane nestabilnosti u međunarodnim odnosima.”

Europska unija planira potrošiti do 16 milijuna eura u sljedeće četiri godine na letove svojih najviših dužnosnika privatnim zrakoplovima, pokazuje natječajna dokumentacija.

To je povećanje od tri milijuna eura u odnosu na prethodno četverogodišnje razdoblje te 50 posto više nego u razdoblju prije toga, koje je završilo 2021. godine.

“U vrijeme kada si obični ljudi ne mogu priuštiti putovanja tijekom ljetnih praznika, ovo šalje vrlo čudnu poruku”, rekao je zastupnik Zelenih Rasmus Andresen. To je “neugodno” i “ne uklapa se” u klimatske ciljeve EU-a. Ugovor, čiji su naručitelji navedeni kao Europska komisija, Parlament, Vijeće i Europska služba za vanjsko djelovanje, opisan je kao “u potpunosti ili djelomično financiran sredstvima EU”, piše Politico.

Ugovor još nije dodijeljen

Za najviše dužnosnike tih institucija međunarodna putovanja ključan su dio njihove uloge jer vode razgovore sa stranim čelnicima i drže govore diljem svijeta. No iako EU daje prednost komercijalnom prijevozu, Komisija je poručila da to ponekad smatra nemogućim ili preopasnim, osobito kada osoblje putuje u zone sukoba.

Još nijednoj tvrtki nije dodijeljen ugovor za “neplanirane usluge zračnog taksi-prijevoza” vrijedan 15,67 milijuna eura, iako je natječaj otvoren više od godinu dana. Četverogodišnji ugovor iz 2021. iznosio je nešto više od 12 milijuna eura.

Taj prethodni sporazum, koji je trebao isteći krajem 2025., produljen je do lipnja dok traje natječajni postupak, priopćila je Komisija.

Povećanje procijenjenih troškova uzima u obzir “širi geopolitički kontekst i povećanu nestabilnost u međunarodnim odnosima, što može generirati veći broj putovanja u kratkom roku”, rekao je glasnogovornik Komisije.

Rastu troškovi najma i goriva

U projekcije su uključena i kretanja na tržištu, uključujući “više cijene najma zrakoplova i troškove goriva”, dodao je glasnogovornik. “Važno je naglasiti da čarter usluge zračnog taksija nisu primarno prijevozno sredstvo”, dodajući da se koriste “samo kada redovne komercijalne linije nisu usklađene sa službenim rasporedima ili kada hitni, nepredviđeni politički događaji zahtijevaju brzo putovanje ili kada je to nužno iz sigurnosnih razloga”.

EU je već 2021. izdvojio dodatna sredstva za korištenje privatnih zrakoplova, pri čemu je prethodni ugovor — koji je trajao od 2016. do 2021. — odredio maksimalnu vrijednost od 10,71 milijun eura koja se mogla potrošiti na privatne letove.

Tada je Komisija navela da je porast posljedica mogućeg povećanja potražnje, ponajviše zbog pandemije Covida-19. Cijene u europodručju porasle su približno 30 posto između 2016. i 2026. godine.

Šalju lošu poruku

“Ako je Komisija ozbiljna u svojoj ulozi lidera u borbi protiv klimatskih promjena, trebala bi početi voditi primjerom, zatvoriti porezne rupe koje omogućuju da najzagađujući oblik letenja ostane među najmanje reguliranima, i zasigurno ne bi trebala povećavati vlastitu upotrebu privatnih zrakoplova”, rekla je Diane Vitry, direktorica za zrakoplovstvo u nevladinoj organizaciji Transport and Environment.

Privatni zrakoplovi zagađuju “pet do 14 puta više od komercijalnih letova i 50 puta više od vlakova po putniku”, rekla je.

U svom odgovoru Komisija je poručila da povećana potrošnja na privatne zrakoplove ne znači odustajanje od klimatskih ambicija te da zadržava svoju predanost “da bude predvodnik u tranziciji prema klimatski neutralnom društvu”.