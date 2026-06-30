EU ograničava uvoz jeftinog čelika, no ovih 13 država dobilo je povlašteni status

Kako bi zaštitio domaće proizvođače, Bruxelles smanjuje bescarinski uvoz čelika za gotovo polovicu, no dio zemalja zadržat će znatno veće izvozne kvote zahvaljujući sporazumima o slobodnoj trgovini.

Europska unija od 1. srpnja uvodi najznačajnije promjene u režimu uvoza čelika od početka trgovinskih napetosti izazvanih američkim carinama i rastućim pritiskom kineskog izvoza. Bruxelles će gotovo prepoloviti količinu čelika koja može ući na europsko tržište bez carina, no za 13 trgovinskih partnera, među kojima je i Ujedinjeno Kraljevstvo, pravila će biti znatno blaža.

Dok će većini zemalja bescarinske kvote biti smanjene za 47 posto u odnosu na razine iz 2024. godine, države koje s Europskom unijom imaju sporazume o slobodnoj trgovini zadržat će između 66 i 67 posto dosadašnjeg izvoza bez dodatnih carinskih opterećenja.

Na popisu povlaštenih partnera nalaze se Velika Britanija, Turska, Indija, Južna Koreja, Indonezija, Egipat, Brazil, Švicarska, Sjeverna Makedonija, Južnoafrička Republika, Argentina, Ukrajina i Singapur.

Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič poručio je da je cilj novih pravila osigurati učinkovit sustav zaštite europskog tržišta uz jasna i predvidiva pravila za proizvođače i uvoznike.

Odgovor na kineski čelik i Trumpove carine

Pooštravanje dolazi nakon višegodišnjeg rasta pritiska na europsku industriju čelika. Bruxelles smatra da se dio kineskog izvoza preusmjerio prema Europi nakon što su Sjedinjene Američke Države pod administracijom Donalda Trumpa u travnju 2025. uvele nove carine na uvoz.

Kako bi zaštitila domaće proizvođače, Europska unija istodobno će povećati carinu na sav uvoz čelika koji premaši dodijeljene kvote, i to na 50 posto. Mjere obuhvaćaju 28 kategorija proizvoda, od čelika za automobilsku industriju do građevinske armature.

Kvote za zemlje sa sporazumima o slobodnoj trgovini određene su na temelju njihova povijesnog izvoza u razdoblju od 2022. do 2024. godine, a Europska komisija ostavila je mogućnost njihove prilagodbe u slučaju nestašice pojedinih vrsta čelika na europskom tržištu.

Odgođen plan o “čeličnom klubu”

Nova pravila istodobno smanjuju izglede za uspostavu zajedničkog “čeličnog kluba” između Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, o kojem se posljednjih mjeseci govorilo kao mogućem okviru za slobodniju međusobnu trgovinu čelikom i koordinirani odgovor na kineski izvoz, piše The Guardian.

Europski dužnosnici ipak ističu da od te ideje nisu odustali. Dugoročni cilj ostaje uspostava zajedničkog tržišnog okvira s Ujedinjenim Kraljevstvom i Sjedinjenim Američkim Državama koji bi domaćim proizvođačima pružio veću zaštitu od, kako navode, nelojalne konkurencije iz trećih zemalja.

Za europsku industriju riječ je o još jednom znaku da će se trgovinska politika u narednim godinama sve više koristiti kao instrument industrijske strategije, a ne samo liberalizacije međunarodne trgovine.