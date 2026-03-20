Europske aviokompanije upozoravaju: Rezervirajte karte što prije, uskoro ćemo dizati cijene

Najveće europske aviokompanije upozoravaju da će rast cijena goriva, potaknut ratom na Bliskom istoku, neminovno dovesti do skupljih avionskih karata te putnicima savjetuju da rezervacije obave što ranije.

Iako su prijevoznici djelomično zaštitili cijene kerozina, čelnici industrije ističu da dugoročno neće moći izbjeći prebacivanje dodatnih troškova na putnike.

Dugolinijske kompanije poput Air France-KLM-a i Lufthanse već prilagođavaju operacije, najavljujući povećanje broja letova prema Aziji. Razlog su poremećaji u radu čvorišta zaljevskih prijevoznika, koja su zatvorena ili rade smanjenim kapacitetom nakon američko-izraelskog napada na Iran.

EasyJet odbacuje strahove od neposrednih nestašica goriva u Europi, unatoč zabrinutosti za opskrbu u dijelovima Azije, gdje su neke aviokompanije već najavile moguće rezove u redu letenja.

Cijena kerozina se udvostručila

Izvršni direktor EasyJeta Kenton Jarvis poručuje da zasad nema problema s opskrbom gorivom, ali upozorava da bi cijene karata mogle rasti kako istječu zaštitni ugovori na gorivo. Putnicima savjetuje da karte kupuju što ranije. Sličnu poruku šalje i čelnik Ryanaira Michael O’Leary, koji zasad umanjuje značaj kratkoročnih poremećaja, ali upozorava da bi dulji rast cijena goriva, ako potraje šest mjeseci, mogao ozbiljno pogoditi sektor, piše The Guardian.

Prema podacima IATA-e, cijena kerozina već je krajem prošlog tjedna bila 94 posto viša od godišnjeg prosjeka, dok su cijene sirove nafte dodatno porasle zbog eskalacije sukoba.

Kriza bi, međutim, mogla donijeti i određene prilike. Europski dugolinijski prijevoznici pokušavaju ponovno ojačati svoju globalnu poziciju, nakon što su posljednjih godina izgubili dio tržišta u korist prijevoznika iz Zaljeva.

Lufthansa je tako dodala 40 letova prema Aziji kako bi nadoknadila poremećaje, dok Air France-KLM povećava kapacitete na azijskim i afričkim rutama, potaknuta snažnom potražnjom.

British Airways najavio je nove izravne letove za Melbourne, uz proširenje linija preko Kuala Lumpura, te povećanje broja letova prema destinacijama poput Kariba, koje zaobilaze zračni prostor Bliskog istoka.

Udar za turizam

S druge strane, turizam u Europi mogao bi pretrpjeti udarac. Konzultantska kuća Oxford Economics upozorava da je ugroženo gotovo 28 milijuna putovanja iz zemalja Bliskog istoka, pri čemu su posebno izložene Turska, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Istodobno bi mediteranske destinacije poput Španjolske, Portugala i Grčke mogle profitirati kao alternativni izbor putnicima koji bi inače putovali u zemlje Zaljeva.

Aviokompanije su ujedno pozvale europske lidere da smanje zelene poreze, upozoravajući da europski prijevoznici gube konkurentnost u odnosu na rivale izvan EU-a koji nemaju iste regulatorne obveze.

“Europa mora birati između jačanja povezanosti ili smanjenja broja linija”, poručuju iz industrije, uz napomenu da zatvaranje zračnog prostora na Bliskom istoku dodatno naglašava važnost europskih aviokompanija za globalnu povezanost.