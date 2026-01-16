Evo koliko je recepata izdano za novi lijek za mršavljenje u prvom tjednu prodaje

Nova oralna verzija Wegovyja izazvala je velik interes odmah po lansiranju, a prvi podaci otkrivaju koliko su liječnici brzo posegnuli za lijekom.

Tableta Wegovy farmaceutske tvrtke Novo Nordisk u prva je četiri dana nakon lansiranja dosegnula 3071 propisani recept u Sjedinjenim Američkim Državama, pokazali su podaci IQVIA-e koje su analitičari podijelili u petak, dok ulagači pomno prate može li kompanija učvrstiti prednost prvog dolaska na tržište u odnosu na konkurenta Eli Lilly u sve žešćoj utrci na tržištu lijekova za mršavljenje.

Podaci se odnose na recepte izdane u maloprodajnim ljekarnama za oralni Wegovy, a ne uključuju one ispunjene putem internetske ljekarne NovoCare, u vlasništvu proizvođača lijeka, pa će stvarni broj recepata biti veći, naveli su analitičari Barclaysa.

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) u prosincu 2025. dala je zeleno svjetlo prvoj oralnoj verziji Wegovyja, lijeka iz skupine GLP-1 agonista za mršavljenje i liječenje pretilosti kod odraslih osoba, a prodaja je započela početkom ovoga tjedna.