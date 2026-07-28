Faucijev dnevnik otkriva što je doista mislio o Trumpu, vlastitoj slavi i pandemijskim mjerama

Dnevnički zapisi koje je dr. Anthony Fauci vodio dok je savjetovao saveznu vladu u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19, a koje je ovoga tjedna objavio njegov kritičar, republikanski senator Rand Paul iz Kentuckyja, izazvali su val negodovanja među Faucijevim republikanskim protivnicima. Oni ga uglavnom optužuju da je bio zaokupljen svojom novostečenom slavom dok se virus širio, a na snagu stupale mjere zatvaranja.

Paul je objavio više od 1.000 stranica onoga za što tvrdi da su gotovo svakodnevni Faucijevi dnevnici iz razdoblja njegova rada u državnoj službi tijekom pandemije, za koje kaže da pokazuju kako su „ono što je Fauci privatno zapisivao i ono što je govorio javnosti dvije različite priče”.

Mnogi Faucijevi kritičari optužuju stručnjaka za zarazne bolesti – koji je 2020. dospio u središte nacionalne pozornosti kao voditelj Trumpove radne skupine za COVID-19 – da je bio opčinjen iznenadnom slavom dok je istodobno bio zadužen za odgovor na pandemiju.

U zapisu iz svibnja 2020. Fauci je napisao da je „situacija s mojom nacionalnom i međunarodnom slavom eksplozivna i doista nezamisliva”, dodajući kako je možda „najpoznatija osoba o kojoj se najviše govori u zemlji i jedna od najprepoznatljivijih osoba na svijetu”, pozivajući se na članak na naslovnici The Washington Posta i časopisne profile posvećene njemu.

„Mediji su i dalje potpuno zaokupljeni mnome. Više priča dnevno izravno ili neizravno uključuje mene”, zapisao je Fauci u travnju 2020. U lipnju iste godine dodao je da je bio „pozvan nastupiti u emisiji Dancing with the Stars – ne, hvala!”

Fauci je također pisao o raznim promotivnim predmetima s njegovim imenom i likom koji su se pojavili na vrhuncu njegove popularnosti. Naveo je da su među njima bili „otvarači za boce, magneti i šalice”, ali i neobičniji predmeti poput „molitvenih svijeća s prikazom ‘svetog Faucija’” te replike njegova srednjoškolskog košarkaškog dresa.

„Sav taj ‘merch’ vezan uz mene postaje stvarno smiješan”, napisao je Fauci, dodavši: „Bože!! Nimalo mi se to ne sviđa.”

Fauci optužen za proturječne javne i privatne izjave

Neki kritičari ukazali su na naizgled proturječne izjave koje je Fauci davao javno i privatno. Primjerice, u intervjuu iz 2022. izjavio je da nije imao „nikakve veze” sa zatvaranjem škola tijekom pandemije. Međutim, u dnevničkom zapisu iz ožujka 2020. piše da je „uvjerio” tadašnjeg gradonačelnika New Yorka Billa de Blasija da zatvori škole u gradu „na temelju onoga što sam javno govorio i našeg večerašnjeg razgovora”, te da mu je rekao kako bi „trebao zatvoriti i barove i restorane u New Yorku”.

Kasnije u istom zapisu Fauci navodi da je imao „sličan razgovor s Ann O’Leary”, tadašnjom predstojnicom ureda guvernera Kalifornije Gavina Newsoma, koja mu je rekla da je Newsom „odlučio zatvoriti škole u Kaliforniji, kao i barove i restorane” nakon Faucijevih televizijskih nastupa.

Paul je u objavi na platformi X napisao da je Fauci bio „oduševljen” time što je „uvjerio” gradonačelnike da zatvore škole.

Glavni kritičari

Suradnik Fox Newsa Paul Mauro izjavio je da je Fauci bio poput srednjoškolskog štrebera koji je „odjednom postao kralj maturalne večeri”, dok je voditeljica Fox Newsa Emily Compagno rekla da Faucijevi dnevnici pokazuju kako je bio „očito opsjednut samim sobom”, prenosi The Daily Beast.

Milijarder Elon Musk kritizirao je Faucija na platformi X u ponedjeljak, najprije napisavši: „Fauci je to nanjušio, a i sam je to učinio”, a zatim je odgovorio na Paulovu objavu u kojoj se pita treba li Faucija „pozvati na odgovornost” zbog njegove navodne „uloge u podrijetlu COVID-19”, napisavši: „Da.”

(Fauci u svom dnevniku spominje Muska, navodeći u prosincu 2022. da je milijarder „počeo žestoko napadati me objavama na Twitteru”, pozivajući se na Muskovu objavu u kojoj je napisao da su njegovi „zamjenice: Prosecute/Fauci”.)

Neki Paulovi republikanski kolege također su kritizirali Faucija. Zastupnik Eric Burlison iz Missourija napisao je na X-u da je Fauci „lagao i uništio živote” te da „pripada u zatvor”, dok je zastupnik Chip Roy iz Teksasa u ponedjeljak objavio: „Faucijeve laži i oholost dovele su do smrti, bankrota i patnje. Mora odgovarati.”

Što je Fauci napisao o Trumpu u svojim dnevnicima?

Nekoliko Faucijevih dnevničkih zapisa izrazito je kritično prema Donaldu Trumpu, kojeg prikazuje kao nedovoljno informiranog i nepripremljenog za suočavanje s pandemijom.

U više navrata Fauci opisuje Trumpove komentare o koronavirusu na sastancima i tijekom javnih obraćanja kao „nepovezano brbljanje”. Tako je za jedan sastanak u ožujku 2020. napisao da je Trump stalno skretao s teme govoreći o televizijskoj gledanosti „i praktički o svemu ostalom, dok sam ga pokušavao vratiti na temu (uz pomoć potpredsjednika).”

U travnju je zapisao da su Trumpove „konferencije za medije potpuni kaos, s predsjednikom koji nepovezano govori”.

Kasnije iste godine, kako su se približavali predsjednički izbori, Fauci je napisao da je Trump „izvan kontrole” i „potpuna sramota”, navodeći da je „na predizbornoj turneji i govori besmislice”.

Fauci je također priznao da je svoje savjete Trumpu o COVID-19 oblikovao imajući na umu predsjednikove izborne izglede. U veljači 2020. zapisao je da je Trumpu rekao kako bi „njegove šanse za reizbor mogle biti ozbiljnije ugrožene ako umanjuje potencijalno širenje virusa u SAD-u”, čak i ako bi ozbiljniji pristup virusu u početku privremeno naštetio burzi.

U tom slučaju, kao i u nekoliko drugih, Fauci piše da je Trump ignorirao njegove savjete.

„Mislio sam da je čuo što sam rekao, ali je već sljedeći dan ponovno umanjivao ozbiljnost virusa”, zapisao je Fauci u veljači.

U drugom slučaju napisao je da je Trump „nepopravljiv”, navodeći da je predsjednik tijekom govora pogrešno prikazivao podatke kako bi uvjerio ljude da virus shvate ozbiljno.

Fauci je također oštro kritizirao guvernera Floride Rona DeSantisa, koji je stekao nacionalnu prepoznatljivost zbog protivljenja epidemiološkim ograničenjima tijekom pandemije. U zapisu iz kolovoza 2021. nazvao ga je „potpunom sramotom”.

„Blokira lokalne vlasti u uvođenju obveze nošenja maski na raznim mjestima, uključujući škole. To čini dok je Florida istodobno doslovno u plamenu zbog naglog porasta broja slučajeva”, napisao je Fauci.

DeSantis je na to u ponedjeljak na X-u odgovorio: „Značka časti!”

Pozadina optužbi

Rand Paul već godinama optužuje Faucija da je prikrivao podrijetlo virusa SARS-CoV-2, što Fauci dosljedno odbacuje.

Na saslušanju 2021. Paul je optužio Nacionalne institute za zdravlje (NIH) da su financirali istraživanja u laboratoriju u Wuhanu u Kini, gdje su otkriveni prvi slučajevi bolesti COVID-19, sugerirajući da bi američka vlada mogla snositi odgovornost ako je teorija o laboratorijskom curenju virusa točna.

Fauci je odgovorio da Paul „potpuno i apsolutno nije u pravu” kada tvrdi da je NIH ikada financirao ili da sada financira istraživanja povećanja funkcionalnosti (gain-of-function research) u Institutu za virusologiju u Wuhanu.

Na saslušanju godinu dana kasnije Paul se pozvao na razmjenu elektroničke pošte za koju tvrdi da pokazuje kako je Fauci komunicirao sa znanstvenicima koji su vjerovali da je virus potekao iz laboratorija. Fauci je odgovorio da ta elektronička pošta pokazuje kako je okupio „skupinu ljudi da otvorenog uma razmotre sve mogućnosti”.

Fauci je u dnevniku spomenuo neke od svojih susreta s Paulom. U rujnu 2022. zapisao je da je tijekom svjedočenja u Senatu Paul bio „kao i obično, postavljajući mi neprijateljska pitanja i tvrdeći da poričem postojanje prirodnog imuniteta”.

Kada republikanci nisu osvojili većinu u Senatu na izborima 2022., Fauci je zapisao da „Rand Paul neće imati priliku maltretirati me kroz senatska nadzorna saslušanja”.

U lipnju 2022. Fauci je napisao da je Paul „bio jednako glup kao i obično, postavljajući pitanja o isplatama tantijema”, misleći na Paulova pitanja o tantijemama koje isplaćuje NIH.

Što slijedi?

Fauci bi u srijedu trebao svjedočiti pred senatskim odborom za nadzor, gdje će ga ponovno ispitivati Rand Paul u sklopu istrage o podrijetlu virusa.

Nekoliko dana prije odlaska s dužnosti bivši predsjednik Joe Biden unaprijed je pomilovao Faucija. Biden je pritom rekao da to nije učinio zato što je Fauci počinio bilo kakvo kazneno djelo, nego zato što je strahovao da bi ga administracija Donalda Trumpa mogla politički progoniti.

Conor Murray, novinar Forbes (link na originalni tekst)