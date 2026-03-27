FIFA u problemima: Navijači se požalili na cijene ulaznica za Svjetsko prvenstvo, podnijeli žalbu Europskoj komisiji

Euroconsumers, organizacija potrošača u Europi i Football Supporters Europe, mreža nogometnih navijača (FSE) podnijeli su službenu žalbu Europskoj komisiji, optužujući FIFA-u za zlouporabu monopolskog položaja vezano uz prodaju ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026.

Kao jedini organizator događaja i jedini ovlašteni prodavač na primarnom tržištu, FIFA ima ogromnu moć nad ulaznicama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Euroconsumers tvrdi da FIFA zloupotrebljava tu moć visokim cijenama i nedostatkom transparentnosti. Najjeftinija ulaznica kreće se od 4185 dolara (3611 eura), što je 7 puta veća cijena od najjeftinije ulaznice na Svjetskom prvenstvu 2022.

FIFA je za Euronews izjavila da nije formalno primila pritužbu te stoga ne može komentirati.

Glasnogovornik je dodao da je organizacija “usredotočena na osiguravanje pravednog pristupa igri za postojeće i potencijalne navijače” te da se, kao neprofitna organizacija, prihodi od Svjetskog prvenstva reinvestiraju u 211 saveza članica diljem svijeta.

“Jedan od mojih snova bio je otići u SAD na Svjetsko prvenstvo“, rekao je Jean-Philippe Ducart, belgijski navijač koji je prisustvovao brojnim utakmicama za svoju reprezentaciju.

“Nažalost, ove godine neću biti tamo. Cijene su jednostavno previsoke.”

Što znači varijabilno određivanje cijena?

FIFA u prodaji ulaznica koristi ono što naziva “varijabilnim određivanjem cijena”, što je slično dinamičkom određivanju cijena. To znači da se cijena koju kupci plaćaju može mijenjati tijekom procesa prodaje ulaznica ovisno o potražnji i dostupnosti.

Istraga koju je proveo The Athletic otkrila je da je cijena ulaznica za utakmice u Meksiku i Kanadi porasla za oko 25% između faza prodaje.

Slično tome, cijena karte Kategorije 1, koja uključuje najskuplja sjedala smještena u nižoj etaži, porasla je za 250 dolara (232,85 eura) od listopada do studenog.

Els Bruggeman, voditeljica odjela za politiku i provedbu u Euroconsumersu, kaže da je dinamičko određivanje cijena krajnje nepravedno prema navijačima i da cijena koju plaćaju nema nikakve veze s mjestom koje dobiju.

“Način na koji je sada organizirano, možete sjediti pored nekoga na Svjetskom prvenstvu tko je platio tri puta manje od vas, ili možda 10 puta manje od vas”, rekla je.

Europski potrošači zagovaraju zabranu dinamičkog određivanja cijena za događaje uživo jer ograničena ponuda i velika potražnja ostavljaju potrošačima malo moći.

Zabrinutost u Bruxellesu

Dakle, kada je FIFA objavila da koristi varijabilno određivanje cijena, to je izazvalo zabrinutost u Bruxellesu.

“Vrlo smo pažljivo pratili kako će se ovo razvijati, ali smo također surađivali s Football Supporters Europe, koji su čuli da smo vrlo aktivni po pitanju dinamičkog određivanja cijena“, objasnila je Bruggeman.

“FSE su imali pritužbe. I kada smo zbrojili dva i dva, mogli smo podnijeti ovu pritužbu.“

Pritužba uključuje i druge čimbenike osim dinamičnog određivanja cijena i visokih cijena. Europski potrošači tvrde da je FIFA koristila mamac za oglašavanje, što je ilegalno prema zakonu EU-a o zaštiti potrošača.

Prije prve faze otvaranja prodaje ulaznica, FIFA je najavila da će prodavati ulaznice za grupnu fazu od 60 dolara (51,77 eura). U stvarnosti je malo navijača uspjelo osigurati ulaznice po tim cijenama, prema priopćenju za javnost.

Ako kupci žele preprodati ulaznice za Svjetsko prvenstvo ili kupiti ulaznice iz druge ruke, FIFA ih potiče da to učine putem FIFA-inog tržišta za preprodaju/zamjenu, a ne putem konkurenata poput StubHuba ili Vivid Seats, navodeći da je njihovo vlastito tržište službeni i siguran način.

FIFA-ino tržište preprodaje/zamjene zatim naplaćuje naknadu od 15% i kupcu i prodavatelju. U pritužbi Euroconsumersa i FSE-a napominje se da je to vrlo profitabilno za FIFA-u, ali na štetu prava i interesa potrošača.

“Nema više igara“, rekla Bruggeman. “Zaustavimo ovo dinamično određivanje cijena. Budimo vrlo jasni oko toga koliko ulaznica FIFA ima. Objavite potpuno transparentno kakve će biti cijene.“

Euroconsumers je izjavio da su se prije prodaje ulaznica obratili FIFA-i kako bi pitali kako će funkcionirati varijabilno određivanje cijena za Svjetsko prvenstvo 2026., ali nisu dobili odgovor.

Što Europska komisija može učiniti?

Euroconsumers i FSE pozivaju Europsku komisiju da naredi FIFA-i da prestane koristiti dinamičko određivanje cijena za sve prodane ulaznice.

Bruggeman je rekla da se nada da će se to brzo riješiti, jer se još jedno izvlačenje ulaznica otvara 2. travnja, a Svjetsko prvenstvo počinje u lipnju.

“Ako do tada ne uvedemo mjere, šteta za potrošače bit će nepopravljiva“, rekla je.

Glasnogovornik Komisije rekao je da su primili pritužbu i da će je procijeniti prema standardnim postupcima.