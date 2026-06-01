Finale Knicksa postalo luksuz: Najjeftinija ulaznica vrijedi kao dvije zlatne poluge

Povratak Knicksa u NBA finale izazvao je eksploziju potražnje, a cijene ulaznica dosegnule su razine na kojima se uspoređuju sa zlatom, automobilima i luksuznim putovanjima.

Prvi nastup New York Knicksa u NBA finalu nakon više desetljeća dolazi uz paprenu cijenu za navijače. Za najjeftinije ulaznice u Madison Square Gardenu potrebno je izdvojiti nekoliko tisuća dolara, što je iznos usporediv s prosječnom mjesečnom najamninom za stan na Manhattanu, prosječnom cijenom zaručničkog prstena ili čak nekoliko povratnih letova preko Atlantika.

Knicksi će prvi put ugostiti San Antonio Spurse u Madison Square Gardenu 8. lipnja u trećoj utakmici finalne serije. Najjeftinija ulaznica na sekundarnom tržištu trenutačno stoji 4247 dolara. Za četvrtu utakmicu, koja se igra 10. lipnja, ulaznice su nešto jeftinije i kreću se od 3728 dolara, pokazuju podaci platforme TickPick.

Ako serija potraje do šeste utakmice, cijena najjeftinije ulaznice ponovno raste i doseže rekordnih 4917 dolara.

Prisustvovanje NBA finalu ipak je znatno jeftinije u San Antoniju. Najjeftinije ulaznice za prvu i drugu utakmicu stoje 1149 odnosno 1310 dolara. Za petu utakmicu cijena raste na 1656 dolara, dok bi eventualna sedma utakmica koštala najmanje 3393 dolara.

Što se može kupiti za cijenu ulaznice?

Čak i za četvrtu utakmicu u Madison Square Gardenu, koja je najjeftinija od svih domaćih utakmica Knicksa u finalu, ulaznica stoji oko 10 posto više od prosječne mjesečne najamnine za garsonijeru na Manhattanu, koja prema podacima Apartments.com iznosi 3373 dolara.

To je ujedno 86 posto više od prosječne mjesečne najamnine u SAD-u, koja iznosi oko 2000 dolara.

Za isti iznos navijači bi mogli kupiti dvije zlatne poluge od po 10 grama koje Walmart prodaje po cijeni od 1574 dolara po komadu ili pokriti veći dio prosječne cijene zaručničkog prstena, koja prema istraživanju portala The Knot iz 2024. iznosi 5200 dolara.

Prema podacima Expedije, najjeftiniji povratni let između njujorške zračne luke JFK i Pariza stoji oko 775 dolara, što znači da bi se za cijenu jedne ulaznice za četvrtu utakmicu moglo kupiti gotovo pet povratnih transatlantskih letova.

Ulaznica je također oko pet puta skuplja od prosječne mjesečne rate kredita za novi automobil u SAD-u, koja prema Experianu iznosi 748 dolara. Istodobno je oko 60 posto skuplja od prosječne mjesečne rate stambenog kredita, koja prema podacima Rocket Mortgagea iznosi 2.329 dolara.

Trump najavio dolazak

Američki predsjednik Donald Trump prošlog je tjedna izjavio da je dobio više poziva za dolazak na utakmice NBA finala u Madison Square Gardenu, uključujući i poziv predsjednika kompanije Madison Square Garden te većinskog vlasnika Knicksa Jima Dolana.

“Mislim da ću otići”, rekao je Trump.

Trump je redovito posjećivao utakmice Knicksa tijekom 1990-ih i 2000-ih godina, a tvrdi da je i dalje navijač kluba, iako nije bio na utakmici od 2014. godine.

Nije precizirao kojoj bi utakmici mogao prisustvovati, no poznato je da je tijekom oba predsjednička mandata često dolazio na velika sportska događanja, uključujući utakmicu Washington Commandersa prošlog studenog te World Series 2019. godine, kada su ga gledatelji glasno izviždali.

Povratak nakon 26 godina

Knicksi su izborili svoj prvi plasman u NBA finale od 1999. godine nakon dominantnog doigravanja u kojem su izbacili Atlanta Hawkse, Philadelphia 76erse i Cleveland Cavalierse te u finale stigli s nizom od 11 uzastopnih pobjeda.

Ujedno će se raditi o reprizi finala iz 1999. godine, kada su ih Spursi pobijedili s 4-1 u seriji.

Prema kladionici FanDuel, San Antonio Spursi trenutačno su favoriti za naslov prvaka s kvotom od -200, što znači da je potrebno uložiti 200 dolara kako bi se ostvarila zarada od 100 dolara.

Ty Roush, novinar Forbesa (link na originalan članak)