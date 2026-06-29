Fortenova: Korištenjem višekratne ambalaže preveniran nastanak 41 tisuće tona otpada

Korištenjem višekratne ambalaže u Fortenova grupi je u pet godina preveniran nastanak više od 41 tisuće tona otpada, izvijestili su iz te kompanije.

“Točno 3.581 automobil manje na cestama u godini dana, ušteda vode za više od 11 milijuna petominutnih tuširanja ili energije za rad 32 tisuće žarulja – to je ekvivalent ukupnih ušteda maloprodajnih kompanija Fortenova grupe korištenjem eLog RPC višekratne plastične ambalaže u poslovanju u 2025.”, naveli su.

Riječ je o sklopivoj ambalaži za transport voća i povrća, mesa i jaja, čijim korištenjem Konzum HR, Konzum BiH, Mercator, Idea Marketi, PIK Vrbovec i Arivera fruit aktivno sudjeluju u kružnom gospodarstvu i pridonose održivosti lanca opskrbe svježom hranom.

Iz Fortenove ističu niz pozitivnih učinaka tog modela, s obzirom na to da se ne troše nove sirovine za izradu jednokratne ambalaže pa se ne stvara novi otpad i nema potrebe za njegovim zbrinjavanjem.

U razdoblju od pet godina korištenja jednokratne ambalaže u kompanijama Fortenova grupe “skupljen“ je značajan zbirni niz pozitivnih učinaka na lanac gospodarenja hranom, uz jednako značajan trend rasta ušteda koje su se u svim elementima izračuna najmanje udvostručile.

Primjerice, u pet godina je preveniran nastanak ukupno više od 41 tisuća tona otpada, pri čemu je 2021., na početku razdoblja, preveniran nastanak 4,9 tisuća tona otpada, dok su u 2025. te količine narasle na više od 11 tisuća tona.

Korištenjem ove ambalaže, kako su naveli iz Fortenove, postiže se veća iskoristivost transportnih jedinica, što pridonosi smanjenju ukupnih emisija stakleničkih plinova. Tako je Fortenova grupa samo u ovom segmentu poslovanja tijekom jedne godine smanjila emisije CO₂ za gotovo pet tisuća tona, a tijekom razdoblja od pet godina za ukupno gotovo 18,5 tisuća tona CO₂.

Značajka korištenja ove ambalaže je i da se smanjuje mogućnost oštećenja proizvoda u transportu, pa je tako u 2025. u Fortenova grupi “sačuvano” više od 480 tona proizvoda ili količine dovoljne za pripremu više od 800 tisuća prosječnih obroka. U pet godina ta brojka je dosegla gotovo tri milijuna prosječnih obroka.

Član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško je kazao kako su prije pet godina, kada su započeli ovu suradnju, postavili temelje za značajan pozitivan iskorak prema očuvanju okoliša.

“Ovi impresivni rezultati ne predstavljaju samo dodanu vrijednost našem poslovanju, već su i jasan dokaz kako strateško partnerstvo može ostvariti ciljeve od velike važnosti za širu društvenu zajednicu”, rekao je.

Korištenje višekratne ambalaže predstavlja ključan mehanizam u širenju održivih praksi i smanjenju ugljičnog otiska, kazao je Peruško.

Rekao je kako godinama sustavno grade model održivih ekonomskih aktivnosti i transparentno, kroz Izvješće o održivosti komuniciraju doprinos zelenoj tranziciji cjelokupnog gospodarstva, a partnerstva poput ovog s eLogom ključan su pokretač tog procesa.

CEO kompanije eLog Marko Maloča rekao je kako im je zadovoljstvo što kroz dugogodišnju suradnju s Fortenova grupom podržavaju održivije prakse u lancu opskrbe.

“Brojke koje danas vidimo rezultat su partnerstva temeljenog na povjerenju i pokazuju kako višekratna ambalaža može donijeti mjerljive koristi u svakodnevnoj logistici”, rekao je navodeći kako u nadolazećem razdoblju vide veliki potencijal za proširenje modela udruživanja (pooling) višekratne ambalaže na kategorije pekarskih i zamrznutih proizvoda, o čemu već aktivno razgovaraju s partnerima.

Osim toga, kontinuirano razvijaju i testiraju nove logističke alate koji mogu pomoći u poboljšanju učinkovitosti u cijelom lancu opskrbe.