Francuska će Novu godinu dočekati bez proračuna. Onda u igru ulazi famozni članak 49.3

Na sjednici vlade predložen je poseban proračunski zakon, za koji se očekuje da će ga parlament usvojiti u utorak. Premijer Sébastien Lecornu i dalje nastoji osigurati većinu za donošenje proračuna, iako ga je desnica potaknula da ga u siječnju 2026. progura bez glasanja.

Francuzi će se 1. siječnja 2026. probuditi bez usvojenog proračuna. Budući da parlament nije uspio postići dogovor o prijedlogu državnog proračuna, vlada je odlučila ne riskirati glasanje o nepovjerenju pa je umjesto toga na sjednici vlade predložila “poseban zakon”. “Pitanje nije kako se proračun donosi, nego što u njega stavljamo”, rekla je glasnogovornica vlade Maud Bregeon, iako se o sadržaju proračunskog prijedloga u parlamentu raspravljalo već dva i pol mjeseca, piše Le Monde.

Poseban zakon, privremena mjera koja omogućuje financiranje svakodnevnog funkcioniranja države, javne uprave i lokalnih vlasti, “nije proračun”, “ne rješava probleme deficita” i “naprotiv, stvara probleme kada je riječ o prioritetima zemlje”, rekao je Emmanuel Macron iza zatvorenih vrata na sjednici vlade. “Ovo nije zadovoljavajuće”, objasnio je predsjednik, dodajući da će se “što je prije moguće, u siječnju, morati dati naciji proračun“. Rekao je da proračunski prijedlog “mora ispuniti cilj deficita od pet posto i financirati francuske prioritete”, dodajući da poseban zakon, koji bi parlament mogao jednoglasno usvojiti u utorak, “pokazuje spremnost vlade da pruži još jednu, posljednju priliku za konačne pregovore”. U međuvremenu, premijer Sébastien Lecornu rekao je da bi proračun “još uvijek mogao biti usvojen bez intervencije vlade”.

Gripa kao božićni dar

Iako ima gripu, Lecornu je u ponedjeljak u svom uredu primio čelnike političkih stranaka zastupljenih u Nacionalnoj skupštini i Senatu, na još jedan krug konzultacija. “Lijep božićni dar dao je predsjednicima klubova!”, rekao je jedan od njih pri odlasku, aludirajući na rizik širenja njegove bolesti. Premijer, i dalje uvjeren da može osigurati većinu za izglasavanje proračuna u Nacionalnoj skupštini, najprije je primio socijaliste.

Od početka rasprava o proračunu Lecornu se često oslanjao na čelnike Socijalističke stranke, svoje glavne pregovaračke partnere. Istodobno, socijalistički čelnici nisu se ustručavali preuzeti aktivniju ulogu u razgovorima. “Pokušavamo vidjeti postoji li izlaz“, rekao je Boris Vallaud, čelnik socijalista u Nacionalnoj skupštini. Odlučni da “isprave neprihvatljivu verziju proračuna koja je izašla iz Senata”, socijalistički zastupnici podsjetili su premijera da “postoje mnoge točke koje hitno treba preraditi, u proračunima za obrazovanje, zapošljavanje, prekomorske teritorije, okoliš i lokalne vlasti”.

Propao porez na bogatstvo

Ipak, u ovoj fazi kompromis s ljevicom čini se vrlo malo vjerojatnim. Ideja o Zucmanovu porezu na bogatstvo definitivno je napuštena zbog takozvanog “pravila lijevka”, koje onemogućuje daljnju raspravu o mjerama koje su već odobrila oba doma parlamenta. Unatoč tome, socijalisti, komunisti i zeleni nisu odustali od nade da će uvjeriti vladu da uključi mjere koje bi donijele 10 milijardi eura novih prihoda.

Jedan je zastupnik spomenuo mogućnost da se postigne kompromis koji bi izglasao centristički blok, uz suzdržanost socijalista, zelenih i dijela komunističke skupine, što bi omogućilo usvajanje proračuna. Socijalisti taj scenarij smatraju nezamislivim, budući da premijer još nije ispunio uvjete potrebne da bi se zeleni suzdržali, kao što je bio slučaj s proračunom za socijalnu sigurnost. “Vidimo da vlada pokušava ići prema kompromisu temeljenom na verziji iz Senata, miješajući je s verzijom iz prvog čitanja u Nacionalnoj skupštini, koja je već bila vrlo loša”, rekla je Cyrielle Chatelain, čelnica zastupnika Zelenih.

Izbjegavanje glasovanja o nepvjerenju

To stajalište dijele i čelnici komunističke skupine, koji su također u ponedjeljak primljeni u uredu premijera. Bez obzira na eventualna poboljšanja, malo je vjerojatno da će prijedlog dobiti potporu komunista. “Ponovili smo to premijeru više puta posljednjih dana, i ponovno danas, izravno u lice: ne postoji nikakva mogućnost da se komunistička skupina u Nacionalnoj skupštini suzdrži kod glasanja o državnom proračunu. I sumnjam da postoji dovoljno manevarskog prostora da se to promijeni”, rekao je komunistički zastupnik Stéphane Peu.

Na sastanku svoje skupine u ponedjeljak socijalisti su raspravljali o onome o čemu se već neko vrijeme šaputalo, a čemu su se neki čak i nadali: da će premijer posegnuti za člankom 49.3, ustavnom odredbom koja omogućuje vladi da usvoji zakon bez glasanja. Taj su postupak zahtijevali brojni čelnici s desnice, ljevice i centra. Unutar redova socijalista jača ideja da se s vladom postigne dogovor prema kojemu bi se Parti Socialiste (Socijalistička stranka) obvezao da neće glasati za izglasavanje nepovjerenja pokrenuto člankom 49.3, čime bi se spasila vlada. No premijer bi morao stvoriti i uvjete koji bi takav scenarij učinili mogućim. Zeleni, pak, ostaju odlučni glasati za svaku eventualnu inicijativu za izglasavanje nepovjerenja: “Jasno i mirno smo rekli premijeru da ćemo, ako upotrijebi članak 49.3, glasati za nepovjerenje.”

U razgovoru s predstavnicima centrističkog bloka, koje je ugostio na ručku, Lecornu je rekao da će nastaviti s neformalnim razgovorima između Božića i Nove godine. Njegovi su gosti istaknuli da žele da se proračun usvoji što je prije moguće u siječnju, čak i ako to znači posezanje za člankom 49.3, u slučaju da se rasprave oduže ili propadnu, što, prema njihovu mišljenju, predstavlja jedini realan ishod.

Druge opcije

Po prvi put, u razgovoru s čelnicima centrističkog bloka, Lecornu nije isključio mogućnost korištenja članka 49.3, prema riječima više sudionika, rekavši da bi “preuzeo odgovornost”. Prema čelnicima stranaka iz predsjedničkog tabora, uporaba tog ustavnog alata omogućila bi vladi da odabere određene kompromisne amandmane koje bi ponudila socijalistima u zamjenu za njihovu suzdržanost kod glasanja o nepovjerenju, pritom zadržavajući kontrolu nad mjerama kojima bi se deficit zadržao ispod 5 post

Razgovore su zaključili predstavnici desne stranke Republikanci, koji su zatražili poseban sastanak. Nakon, kako su rekli, deset minuta docirajućih primjedbi o “posljedicama posebnog zakona”, zatražili su od Lecornua da uspostavi okvir za novu proračunsku raspravu, posebno tražeći “nadzornu ploču” s popisom proračunskih rezova i rashoda koje vlada namjerava zadržati, kao i određena “vodeća načela”. Oni također smatraju da proračun nije moguće usvojiti bez posezanja za člankom 49.3.