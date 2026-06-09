Gdje su najskuplje nekretnine u Europi? Cijena po kvadratnom metru prelazi 18 tisuća eura

Nova ljestvica pokazuje da Švicarska i Luksemburg dominiraju najskupljim europskim tržištima nekretnina, s cijenama stanova u Zürichu više nego dvostruko većim nego u Parizu.

Novi podaci Global Property Guidea pokazuju da se četiri od pet najskupljih gradova za stambene nekretnine nalaze u Švicarskoj i Luksemburgu, a Zürich je na vrhu ljestvice s više od 18.000 eura po četvornom metru.

Evo 10 najskupljih tržišta nekretnina u Europi, rangiranih od desetog do prvog.

10. Stockholm: Prosječna cijena 8.380 €/m²

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Švedska prijestolnica izgrađena na 14 otoka gdje se jezero Mälaren spaja s Baltičkim morem, kombinira neke od najviših životnih standarda u Europi s jednim od najograničenijih tržišta nekretnina.

Prosječne cijene stanova iznose 8.380 eura po četvornom metru, što je porast od 7,2% u odnosu na prošlu godinu i 17,0% u odnosu na dvije godine. Oporavak je posebno upečatljiv s obzirom na oštru korekciju koja je pogodila švedsko tržište nekretnina nakon što su kamatne stope naglo porasle 2022. godine, prenosi Euronews.

Ostatak Švedske i dalje je znatno jeftiniji. Prosječne cijene po četvornom metru u Göteborgu iznose 4.428 eura, a u Malmöu 3.369 eura.

Stockholm ostaje jedno od najskupljih mjesta za kupnju doma u sjevernoj Europi.

9. Kopenhagen: Prosječna cijena 8.405 €/m²

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Danska prijestolnica, poznata po šarenoj obali Nyhavna, odličnoj biciklističkoj infrastrukturi i svjetski poznatoj restoranskoj sceni, ujedno je i najbrže rastuće tržište među prvih 10.

Prosječne cijene stanova iznose 8.405 eura po četvornom metru, što je porast od 14,3% u odnosu na prošlu godinu i 24,0% u odnosu na dvije godine – što je najsnažniji rast zabilježen od strane bilo kojeg grada na ovoj ljestvici.

Kontrast s ostatkom Danske je oštar. Cijene u drugom najvećem danskom gradu, Aarhusu, pale su za 16,7% u protekloj godini na 4128 eura po četvornom metru, dok Odense i Aalborg, treći i četvrti najveći grad, ostaju ispod 2800 eura.

8. Oslo: Prosječna cijena 9.332 €/m²

Norveška prijestolnica zabilježila je jedan od najsnažnijih nedavnih oporavaka tržišta nekretnina u Europi.

Prosječne cijene stanova iznose 9332 eura po četvornom metru, što je porast od 6,3% u odnosu na prošlu godinu i 14,0% u odnosu na dvije godine.

Ipak, najsnažniji zamah u Norveškoj sve se više nalazi izvan glavnog grada. Cijene u Bergenu, drugom najvećem gradu u Norveškoj, porasle su za 22,4% u protekloj godini na 6160 eura po četvornom metru, dok je Trondheim, treći najveći grad u zemlji, zabilježio rast od 12,8%, dosegnuvši 5275 eura.

7. Amsterdam: Prosječna cijena 9.437 €/m²

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Amsterdamska kanalska četvrt iz sedamnaestog stoljeća postala je jedna od najskupljih stambenih adresa u Europi.

Kronični nedostatak stambenog prostora, stroga pravila planiranja i snažna međunarodna potražnja i dalje utječu na rast cijena u Amsterdamu.

Prosječne cijene stanova iznose 9437 eura po četvornom metru, što je porast od 13,0% u odnosu na prošlu godinu i 19,2% u odnosu na dvije godine.

Za kupce nekretnina, nizozemska prijestolnica sve više nalikuje rijetkoj luksuznoj imovini, a ne konvencionalnom tržištu nekretnina.

6. Pariz: Prosječna cijena 9.490 €/m²

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Pariz ostaje jedno od najprepoznatljivijih tržišta nekretnina na svijetu. Međutim, za razliku od većine gradova na ovoj ljestvici, cijene padaju.

Prosječne cijene stanova iznose 9.490 eura po četvornom metru, što je pad od 0,3% u odnosu na prošlu godinu i 7,3% u odnosu na dvije godine, što Pariz čini najslabijim gradom među prvih deset.

Očekivani oporavak nakon Olimpijskih igara još se nije pojavio, dok viši troškovi zaduživanja i dalje opterećuju potražnju.

Unatoč tome, cijene su i dalje daleko iznad onih u drugim dijelovima Francuske, gdje Lyon u prosjeku iznosi 4551 eura po četvornom metru, Bordeaux 4443 eura, a Nantes 3376 eura.

5. Bern: Prosječna cijena 9.952 €/m²

Glavni grad Švicarske, poznat po svom starom gradu koji je na UNESCO-vom popisu, najjeftiniji je od četiri švicarska grada na ovoj ljestvici, iako cijene ostaju blizu 10.000 eura po četvornom metru.

Prosječna vrijednost stanova iznosi 9952 eura po kvadratnom metru, što je pad od 0,7% u odnosu na prošlu godinu, ali porast od 4,5% u dvije godine.

Snažno bogatstvo kućanstava, politička stabilnost i ograničena ponuda stambenog prostora i dalje podupiru potražnju na švicarskom tržištu nekretnina.

4. Luksemburg: Prosječna cijena 10.941 €/m²

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Luksemburg, najbogatija europska zemlja po BDP-u po glavi stanovnika, ujedno je i dom jednog od najskupljih tržišta nekretnina na kontinentu.

Prosječne cijene stanova stanova iznose 10.941 eura po četvornom metru, što je pad od 0,9% u odnosu na prošlu godinu i 6,9% u odnosu na dvije godine, jer se tržište nastavlja prilagođavati nakon desetljeća izvanrednih dobitaka.

Čak i nakon nedavne korekcije, Luksemburg ostaje jedan od rijetkih gradova u Europi gdje tipičan jednosobni stan lako može koštati više od milijun eura.

3. Luzern: Prosječna cijena 12.066 €/m²

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Luzern je možda najveće iznenađenje na ljestvici. Grad se nalazi na jednoj od najspektakularnijih lokacija u Europi, gdje se Luzernsko jezero susreće s podnožjem Alpa.

Iako su daleko manje od Züricha ili Ženeve, cijene stanova u prosjeku iznose 12.066 eura po četvornom metru, što je porast od 7,3% u odnosu na prošlu godinu.

Ograničena ponuda, vrlo poželjna lokacija i snažna potražnja domaćih i međunarodnih kupaca i dalje podržavaju cijene.

2. Ženeva: Prosječna cijena 16.819 €/m²

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U gradu, domu Ujedinjenih naroda, Svjetske zdravstvene organizacije, Crvenog križa i guste koncentracije privatnih banaka, žive neki od najplaćenijih svjetskih stručnjaka.

Prosječne cijene stanova iznose 16.819 eura po četvornom metru, što je porast od 3,4% u odnosu na prošlu godinu i uglavnom se nisu promijenile u posljednje dvije godine.

Čak i na tim razinama, ponuda ostaje iznimno oskudna, što pomaže Ženevi da zadrži status jednog od najekskluzivnijih tržišta nekretnina u Europi.

1. Zürich: Prosječna cijena 18.229 €/m²

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Zürich ostaje najskuplji europski grad za stambene nekretnine, s prosječnim cijenama stanova od 18.229 eura po četvornom metru.

Cijene su porasle za 4,2% u protekloj godini i 11,7% u dvije godine unatoč tome što su već krenule s iznimno visoke baze.

Dom najvećih švicarskih banaka, burze i ogromne industrije upravljanja imovinom, spaja financijsku moć, političku stabilnost i kroničnu nestašicu stanova.

Zürich nije samo najskuplje tržište nekretnina na kontinentu u 2026. godini. On nastavlja svoju prednost nad ostatkom Europe.

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