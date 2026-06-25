Global Payments: turisti i domaći potrošači ovog su proljeća karticama platili 922 milijuna eura

Nova analiza tvrtke Global Payments pokazuje da su domaći potrošači i turisti u Hrvatskoj tijekom ožujka, travnja i svibnja 2026. godine putem kartičnih plaćanja potrošili gotovo 922 milijuna eura, što predstavlja porast od 3,8 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine te povećanje od 9,3 % u usporedbi s 2024. godinom.

Tijekom ovog tromjesečnog razdoblja obrađeno je više od 24,6 milijuna transakcija, dok je prosječna vrijednost transakcije porasla na 37,49 €, što je 2,9 % više nego godinu ranije. To odražava rastuće povjerenje potrošača i rastuću upotrebu digitalnih načina plaćanja kako za svakodnevne kupnje, tako i za kupnje veće vrijednosti. Ovi podaci predstavljaju jedan od ranih pokazatelja pozitivnih trendova u turizmu i maloprodaji uoči vrhunca ljetne sezone te sugeriraju da je Hrvatska ostaje privlačna destinacija za domaću i međunarodnu potrošnju.

Olja Brkljačić, direktorica Global Payments Hrvatska, osvrnula se na rezultate: „Naši najnoviji podaci potvrđuju da su digitalna plaćanja sve više sastavni dio svakodnevnog života potrošača i posjetitelja u Hrvatskoj. Obujam potrošnje raste, prosječne vrijednosti transakcija povećavaju se iz godine u godinu, a tvrtke i poslovni subjekti diljem zemlje nastavljaju imati koristi zahvaljujući sve većoj sklonosti potrošača brzim, praktičnim i sigurnim načinima plaćanja.”

Turisti i potrošači sve češće biraju digitalna plaćanja

Najnoviji podaci potvrđuju da digitalna plaćanja nastavljaju dobivati na važnosti u svakodnevnom životu, pri čemu ih potrošači sve češće odabiru za različite vrste kupnje, od goriva i maloprodaje do ugostiteljstva, putovanja i aktivnosti u slobodno vrijeme.

Najveća platna aktivnost zabilježena je u najvećim turističkim središtima Hrvatske, uključujući Grad Zagreb, Istarsku županiju, Dubrovačko-neretvansku županiju, Primorsko-goransku županiju i Zadarsku županiju, gdje se potrošnja ubrzala ulaskom Hrvatske u predsezonsko razdoblje.

Najveći regionalni rast zabilježen je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, gdje je platni promet kartičnih plaćanja porastao za 15,6 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što naglašava nastavak širenja prihvata digitalnih plaćanja i izvan tradicionalnih turističkih središta Hrvatske. Posebno značajan rast zabilježen je i u Istri, gdje je platni promet porastao za više od 9 % u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, odražavajući rastuću turističku potražnju i snažnu potrošačku aktivnost.

Ovi podaci dolaze nedugo nakon što je Global Payments istaknuo da bi promjene u obrascima putovanja na Mediteranu mogle usmjeriti dodatnu turističku potražnju prema Hrvatskoj, budući da putnici sve više traže stabilna, dostupna i sigurna odredišta.

Potrošači troše više po pojedinačnoj kupnji

Analiza pokazuje da su prosječne vrijednosti transakcija nastavile rasti tijekom proljeća 2026. godine, pri čemu su zabilježena godišnja povećanja u svim segmentima platnog portfelja i tijekom svih promatranih mjeseci.

Rast prosječne potrošnje po transakciji ukazuje na povećano povjerenje potrošača i veću spremnost na korištenje digitalnih plaćanja kako za svakodnevne kupnje, tako i za proizvode i usluge veće vrijednosti. Ovaj trend odražava šire promjene u navikama potrošača, jer stanovnici i posjetitelji sve više favoriziraju digitalna plaćanja zbog njihove praktičnosti, sigurnosti i jednostavnosti korištenja.

Gorivo, ugostiteljstvo i turizam pokreću rast

Među sektorima s najvećim volumenom transakcija bili su benzinske postaje, ugostiteljstvo, smještaj, maloprodaja i usluge povezane s turizmom.

Potrošnja na benzinskim postajama premašila je 61 milijun € tijekom promatranog razdoblja. Čak i nakon uračunavanja viših cijena goriva uzrokovanih situacijom na Bliskom istoku, ovo potvrđuje nastavak snažne mobilnost i putničke aktivnosti diljem zemlje. Kako je Hrvatska ulazila u proljetnu sezonu putovanja te su se intenzivirale pripreme za ljeto, porasla je aktivnost plaćanja u sektorima usmjerenima na turizam.

„Kako se približavamo vrhuncu turističke sezone, praktičnost i pouzdanost plaćanja postaju još važniji. Međunarodni putnici sve više očekuju mogućnost digitalnog plaćanja gdje god se nalazili – bilo da rezerviraju smještaj, objeduje u restoranima, posjećuju atrakcije ili kupuju lokalne proizvode. Tvrtke i poslovni subjekti koji pružaju besprijekorno iskustvo plaćanja bolje su pozicionirani za ispunjavanje tih očekivanja i maksimiziranje zadovoljstva korisnika“, dodala je Olja Brkljačić.

Sigurnost ostaje jedna od ključnih prednosti

Kako digitalna plaćanja postaju sve prisutnija u svakodnevnom životu, sigurnost ostaje jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na povjerenje potrošača. Suvremene tehnologije plaćanja uključuju višestruke slojeve zaštite, među kojima su praćenje transakcija u stvarnom vremenu, sustavi za sprječavanje prijevara i napredne metode autentifikacije osmišljene za zaštitu potrošača i trgovaca.

“Potrošači žele iskustvo plaćanja koje nije samo praktično, već i sigurno. Kontinuirana ulaganja u tehnologije sigurnosti plaćanja pomažu u zaštiti transakcija i jačanju povjerenja u digitalna plaćanja. Kako se njihova primjena nastavlja širiti, održavanje najviših sigurnosnih standarda ostaje jedan od glavnih prioriteta industrije“, pojasnila je Olja Brkljačić.

Najnoviji podaci Global Paymentsa također ističu kako promjene u ponašanju potrošača preoblikuju očekivanja u hrvatskom maloprodajnom, ugostiteljskom i turističkom sektoru.

Kako sve više potrošača bira digitalna plaćanja, tvrtke i poslovni subjekti koja nude suvremene mogućnosti plaćanja bolje su pozicionirana za povećanje zadovoljstva kupaca, poboljšanje operativne učinkovitosti te pružanje kvalitetnije usluge domaćim i međunarodnim gostima.