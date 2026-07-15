Glovo uvodi Revolut Pay u Hrvatskoj i na još šest europskih tržišta

Glovo, jedna od vodećih europskih tehnoloških platformi za narudžbe na zahtjev, i Revolut, globalna financijska aplikacija s više od 75 milijuna korisnika diljem svijeta, pokrenuli su novo partnerstvo za uvođenje usluge Revolut Pay u Hrvatskoj, Španjolskoj, Portugalu, Poljskoj, Rumunjskoj, Italiji i Bugarskoj.

Ovo uvođenje označava najnovije širenje usluge Revolut Pay u svakodnevnu trgovinu, omogućujući milijunima Glovo kupaca da dovrše kupnju s jednim klikom putem aplikacije Revolut. Zaštićen naprednom biometrijskom sigurnošću, Revolut Pay uklanja potrebu za korištenjem kartice ili ručnim unosom podataka o kartici, istovremeno pružajući brže i jednostavnije iskustvo plaćanja.

Kako korisnici Revoluta sve više koriste aplikaciju za svoj svakodnevni život, Revolut Pay se širi na kategorije u kojima najčešće troše. Naručivanje hrane, namirnica i potrepština postale su ponavljajuće navike za milijune kupaca diljem Europe, što Glovo čini prirodnim partnerom za nastavak rasta usluge Revolut Pay.

Za razliku od tradicionalnih načina plaćanja, Revolut Pay korisnicima dodjeljuje više RevPoints bodova po potrošenom euru u usporedbi s uobičajenim kartičnim kupnjama. Povodom lansiranja, kupci koji plaćaju putem Revolut Pay-a na Glovu ostvarit će 5x više RevPoints bodova za svaku kupnju tijekom vremenski ograničene kampanje. RevPoints bodovi mogu se iskoristiti za nagradna putovanja, smještaj, iskustva i popuste na buduće kupnje (primjenjuju se Uvjeti i odredbe za RevPoints). Nakon završetka ponude, kupci će i dalje ostvarivati 2x više RevPoints bodova na svoje Glovo kupnje.

Ovo lansiranje nadovezuje se na postojeće ponašanje kupaca. Naručivanje na zahtjev postalo je jedna od najčešće korištenih kategorija digitalne potrošnje među korisnicima Revoluta. Sporazum također proširuje vrijednost Revolutovog ekosustava pretplate, pri čemu novi korisnici koji se pridruže Revolutu putem Glova imaju pravo na novčani bonus.

“Naručivanje hrane, namirnica i svakodnevnih potrepština postalo je jedna od najčešćih digitalnih kupnji koje ljudi obavljaju. Dovodeći Revolut Pay na Glovo, te kupnje činimo bržima, sigurnijima i isplativijima. Kupci mogu platiti u jednom kliku i zaraditi RevPoints bodove svaki put kada plaćaju. To je upravo ono za što razvijamo Revolut Pay: da postane najbolji način plaćanja u svakodnevnom životu”, rekao je Alex Codina, generalni direktor odjela za prihvat kartica (Acquiring) u Revolutu.

“Budućnost brze trgovine definirana je neposrednošću i personalizacijom. Dok širimo naš tehnološki ekosustav za narudžbe na zahtjev, potičemo inovacije i unapređujemo otkrivanje proizvoda. Partnerstvo s Revolut Pay-om omogućuje nam da unaprijedimo naš pristup usmjeren na kupca, čineći iskustvo kupnje ne samo bržim i sigurnijim, već i isplativijim integracijom programa vjernosti izravno u proces plaćanja”, dodala je Connie Kwok, potpredsjednica odjela za Quick Commerce u Glovu.