Godišnja inflacija u svibnju 5,2 posto, energija poskupjela 16,8%

Druga procjena inflacije koju je u ponedjeljak objavio Državni zavod za statistiku (DZS) potvrdila je prve podatke prema kojima su potrošačke cijene u svibnju u odnosu na isti lanjski mjesec porasle za 5,2 posto, dok su u odnosu na travanj pale za 0,3 posto što je 0,1 postotni bod veći pad nego u prvoj procjeni.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena, u svibnju 2026. u odnosu na svibanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 5,2 posto, dok su u odnosu na travanj 2026. (na mjesečnoj razini) u prosjeku niže za 0,3 posto, objavio je DZS.

Prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), cijene energije u svibnju u odnosu na svibanj 2025. godine porasle su za 16,8 posto, usluga 7,9, te hrane, pića i duhana za 2,3 posto, a pale su cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije, za 0,7 posto.

Na mjesečnoj razini, usluge su poskupjele za 0,4 posto. Istovremeno je energija pojeftinila za dva posto, te industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije za 0,1 posto dok su cijene hrane, pića i duhana u prosjeku ostale na istoj razini.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u svibnju 2026. u odnosu na svibanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,9 posto.

U odnosu na travanj 2026. (na mjesečnoj razini) u prosjeku su više za 0,1 posto.

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