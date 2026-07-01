Gotovo 100 igrača rođenih u ovoj zemlji nastupa na SP-u, ali samo 23 igraju za nju

To potvrđuje da Francuska ima jedan od najuspješnijih sustava razvoja nogometaša na svijetu, iako neki od njezinih najvećih talenata zbog dvojnog državljanstva karijeru grade u drugim reprezentacijama.

Francuska već desetljećima dominira svjetskim nogometom, no njezin najveći izvozni proizvod nisu trofeji nego – igrači. Analiza Opte pokazuje da je od 1248 nogometaša prijavljenih za Svjetsko prvenstvo 2026. čak 99 rođeno u Francuskoj, što predstavlja gotovo osam posto svih sudionika turnira. Nijedna druga država nije ni blizu tom rezultatu.

Zanimljivo je, međutim, da samo 23 njih nastupaju za francusku reprezentaciju. Ostali su izabrali dresove svojih drugih domovina ili zemalja podrijetla obitelji, ponajprije u Africi.

Najviše ih igra za Alžir (13), Demokratsku Republiku Kongo (11), Senegal (10), Obalu Bjelokosti (8), Tunis (7) i Maroko (6). Dvanaest igrača rođenih u Francuskoj nastupa za Haiti, dok po jednog imaju Katar i Španjolska.

Izvoznik talenata

Po broju nogometaša rođenih na svom teritoriju Francuska uvjerljivo prednjači ispred svih konkurenata. Drugoplasirana je Nizozemska sa 67 igrača, pri čemu njih 25 nastupa za Curaçao. Njemačka i Engleska imaju otprilike upola manje igrača od Francuske.

Još je važniji podatak da svih 99 igrača nije samo rođeno nego je i nogometno školovano u Francuskoj, što potvrđuje snagu sustava razvoja mladih igrača.

“To je najbolji dokaz kvalitete našeg modela razvoja nogometaša. Sustav je prvenstveno zamišljen kako bi stvarao reprezentativce za Francusku, ali njegov utjecaj danas se osjeća diljem svijeta”, rekao je Hubert Fournier, tehnički direktor Francuskog nogometnog saveza za Le Monde.

Korist za afričke reprezentacije

Francuski nogometni sustav često se navodi kao jedan od najboljih na svijetu, ali stručnjaci smatraju da njegova najveća vrijednost nije samo kvaliteta akademija, nego i iznimno široke baze mladih igrača.

“Prije nego što govorimo o treningu, Francuska raspolaže gotovo neiscrpnim bazenom talenata i velikom raznolikošću nogometnih profila”, kaže Amaury Barlet, bivši trener u omladinskoj školi Olympique Lyona.

Takvu bazu podupire razvijena mreža skautiranja koja omogućuje da talentirani igrači vrlo rano uđu u regionalne razvojne centre i profesionalne akademije.

Velik dio igrača koji ne uspiju izboriti mjesto u francuskoj reprezentaciji odlučuje igrati za zemlje podrijetla svojih obitelji, ponajprije u Africi. Istodobno, reprezentacije poput Maroka posljednjih godina ulažu u vlastite akademije, ali i nastavljaju privlačiti nogometaše školovane u Francuskoj.

Jedan od primjera je 18-godišnji veznjak Lillea Ayyoub Bouaddi, koji je nakon prolaska kroz francuske mlađe selekcije odlučio nastupati za Maroko.

Francuska ne vidi problem

Unatoč sve većoj konkurenciji, Francuski nogometni savez ne vidi razlog za zabrinutost.

“Ponosni smo što igrači školovani u Francuskoj predstavljaju zemlje svojih roditelja ili djedova i baka. Oni su najbolji ambasadori našeg sustava razvoja”, kaže Fournier.

Savez zbog toga ne planira mijenjati strategiju ranijim pozivanjem igrača s dvojnim državljanstvom. Razlog je jednostavan – Francuska i dalje proizvodi više vrhunskih nogometaša nego što ih može okupiti u vlastitoj reprezentaciji.