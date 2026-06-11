Grad Zagreb nabavlja 112 automobila, evo kakve su uvjete postavili. Većinu će koristiti Holding

Grad Zagreb nabavit će 112 novih automobila. Propisali su koje boje trebaju biti, a oni srednje klase moraju biti dužine između 4500 i 4600 milimetara.

Grad Zagreb najavio je natječaj za nabavu novih automobila putem operativnog leasinga u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina. Riječ je o četiri automobila više srednje klase, 16 automobila srednje klase i 92 kompakta. Procijenjena vrijednost leasing na 60 mjeseci iznosi 3,72 milijuna eura plus PDV.

Četiri automobila više srednje klase namijenjena su Zagrebačkom holdingu. Procijenjena vrijednost njihovog leasinga je 174.000 eura plus PDV, odnosno 44.000 eura plus PDV po automobilu. Traže se plug-in hibridi s otto motorom ukupne snage najmanje 140 kilovata. Duljina automobila treba biti najmanje 4700, širina najmanje 1800, a visina najmanje 1600 milimetara. Iako se u natječaju ne spominju SUV-ovi, po visini se može zaključiti da se cilja na njih jer limuzine i karavani ne zadovoljavaju traženu visinu. Boja mora biti isključivo tamno siva – metalic.

Dužina najmanje 4500, a najviše 4600 milimetara

Većina automobila srednje klase namijenjena je Zagrebačkom holdingu, no na popisu korisnika su još po jedan automobil za Gradsku ljekarnu, Gradsku plinaru Zagreb, Gradsku plinaru Zagreb – opskrbu i Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo. Procijenjena vrijednost njihovog leasinga je 608.000 eura plus PDV, odnosno 38.000 eura plus PDV po automobilu.

I u ovom slučaju se traže plug-in hibridi s otto motorom ukupne snage najmanje 140 kilovata. No, ovaj put duljina automobila treba biti između 4500 i 4600 milimetara, širina najmanje 1800, a visina najmanje 1450 milimetara. Nije jasno zbog čega se odlučilo ograničiti modele dužinom. I ovi automobili moraju biti tamno sive metalic boje.

Kad su u pitanju kompakti, ponovno je većina namijenjena Holdingu. Tri su namijenjena Gradskoj plinari Zagreb, a jedan Gradskoj plinari Zagreb – Opskrbi. Procijenjena vrijednost leasinga je 2,94 milijuna eura plus PDV, odnosno 32.000 eura plus PDV po automobilu..

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Zanimljivo je da ovo modeli mogu biti i dizelaši i benzinci i plug-in hibridi ili električni ukupne snage najmanje 90 kilovata. U njihovom slučaju nema gornjeg ograničenje dužine. Dužina mora biti najmanje 4350, širina najmanje 1750, a visina najmanje 1450 milimetara. Boja mora biti metalic siva, srebrna, tamno plava ili bijela. Nije poznato zbog čega druge boje nisu prihvatljive.

Kriteriji za izbor prve dvije kategorije vozila su cijena (80 bodova), emisija ispušnih plinova (10 bodova), kapacitet baterije (5 bodova) i prekoračenje ugovorene kilometraže (5 bodova). Kod kompakata cijena donosi 90 bodova, a prekoračenje ugovorene kilometraže 10.

Zainteresirane tvrtke moraju dokazati da su u prethodne tri godine i ovoj isporučili najmanje istu procijenjene vrijednosti automobila koje nude na ovom natječaju.