Gruntek korisnicima i zajednici nudi mogućnost suvlasništva

Gruntek, jedinstveni model održive proizvodnje povrća, svojim korisnicima i zajednici otvara mogućnost ulaska u suvlasništvo, koje će biti moguće već investicijom od 5.000 eura.

Kako je istaknuto u priopćenju, Gruntek od 2021. godine razvija jedinstveni model održive proizvodnje povrća, gdje korisnici putem internetske platforme unajmljuju vlastite vrtove, a Gruntekov tim agronoma i radnika brine o sadnji, uzgoju i berbi. Svjež sezonski urod dostavlja se izravno na kućni prag, dok korisnici u digitalnoj aplikaciji prate što se događa na polju.

Na taj način Gruntek je prerastao u najveći projekt urbane i održive poljoprivrede u Hrvatskoj, s godišnjim prihodima od više od 800.000 eura i dobiti od oko 240.000 eura u 2024. godini.

Sada Gruntek otvara mogućnost suvlasništva svojim korisnicima i zajednici. Tvrtka je konzervativno procijenjena na milijun eura, a ulazak u suvlasništvo moguć je već s 0,5 posto udjela, odnosno investicijom od 5.000 eura, navodi se.

Kažu da je inicijativa po uzoru na Airbnb i Teslu, naglašavaju da svako ulaganje nosi rizik, ali i poručuju da su spremni biti potpuno otvoreni prema zajednici.

Povrće bez kemikalija

U svijetu “equity crowdfundinga” postoje platforme koje omogućuju građanima ulaganje u startupe, no Gruntekov model izravnog uključivanja korisnika kao suvlasnika prvi je takav primjer u Hrvatskoj, tvrde iz Grunteka.

“Time Gruntek potvrđuje status inovatora – ne samo u poljoprivredi, već i u poslovnim modelima”, kažu.

Ističu i da za razliku od klasičnih ulaganja koja ciljaju isključivo na financijski prinos, Gruntekovo suvlasništvo donosi i snažan društveni i okolišni učinak. Na ekološkoj razini povrće se proizvodi bez kemikalija, u sustavu koji čuva plodnost tla i smanjuje ugljični otisak, bez plastične ambalaže i bez bacanja hrane. Iz društvenog aspekta, svi viškovi iz proizvodnje se ne prodaju, već doniraju.

„Ovo nije samo investicija u tvrtku, to je ulaganje u zdraviju prehranu, bolju zajednicu i održivu budućnost. Želimo da Gruntek doista pripada onima zbog kojih i postoji – korisnicima. Zajedno možemo rasti, doslovno”, poručio je osnivač Grunteka Tino Prosenik u izjavi koja se prenosi u priopćenju.