HAC priprema natječaj vrijedan 248 milijuna eura. Ovo će biti najšira autocesta u Hrvatskoj

HAC priprema natječaj za proširenje autoceste Zagreb – Karlovac kojom u najprometnijim ljetnim danima prođe i više od 67.000 vozila. Procijenjena vrijednost posla je 248 milijuna eura plus PDV.

Hrvatske autoceste (HAC) najavile su u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za radove potpune rekonstrukcije i dogradnje treće vozne trake na dionici Zagreb – Karlovac autoceste A1.

Nabava obuhvaća dogradnju treće vozne trake u oba smjera, izgradnju triju novih čvorova – Stupnik, Ašpergeri i Selce (Karlovac), rekonstrukciju čvora Jastrebarsko te uklanjanje postojećih i izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste. Procijenjena vrijednost radova iznosi 248 milijuna eura plus PDV.

Cijena ključna za izbor izvoditelja

Dionica Zagreb – Karlovac duga je 39 kilometara, izgrađena je 1972. godine, a u ljetnim mjesecima njom prolazi i preko 67.000 vozila po danu. Dogradnjom treće prometne trake u oba smjera povećao bi se kapacitet autoceste, poboljšala lokalna dostupnost i povezanost te dodatno unaprijedila sigurnost.

Prateći uslužni objekti ostaju na istim lokacijama uz prilagodbu trakova za ubrzanje i usporenje novim

širinama autoceste. Nadvožnjaci će se morati rušiti te će ih zbog proširenja postojećeg kolnika biti potrebno srušiti i graditi na približno istoj, malo izmještenoj lokaciji. Podvožnjaci u trasi će se graditi na postojećoj lokaciji putnih ili željezničkih prolaza, uz rušenje ili zadržavanje postojećih objekata.

Nakon izgradnje, to će biti prva autocesta u Hrvatskoj širine tri vozne trake i zaustavnom trakom u svakom smjeru. Ukupna širina autoceste (od kraja jedne do kraja druge zaustavne trake) po završetku će iznositi 36 metara, a kod nekim mostova i nadvožnjaka i metar i pol više.

Glavni kriterij za izbor izvoditelja radova je cijena uz 80 posto utjecaja. Dodatni kriteriji su jamstvo (10%) i iskustvo stručnjaka (10%). Zainteresirane tvrtke moraju imati najmanje 50 milijuna eura prosječnog godišnjeg prometa tijekom posljednje tri godine. U posljednjih 10 godina moraju imati i adekvatne reference.

Kasnije slijedi i proširenje do Bosiljeva

Početak izvođenja radova planiran je tijekom 2027. godine.

Tijekom izvođenja radova predviđena je privremena regulacija prometa sa suženim voznim trakama – po dvije u svakom smjeru – te smanjenim ograničenjem brzine.

UPDATE: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković naknadno je rekao kako su za izgradnju treće trake na dionici autoceste Zagreb – Karlovac osigurana su sredstva iz europskih fondova. Napomenuo je da će kasnije uslijediti i gradnja treće prometne trake između Karlovca i Bosiljeva.