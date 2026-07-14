HPB uspješno izdao prvu međunarodnu obveznicu i uvrstio je na Luksemburšku burzu

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Forbes Hrvatska 14. srp 2026. 09:36
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Foto: Darko Tomas / CROPIX

14. srp 2026. 09:36

Hrvatska poštanska banka uspješno je provela svoje prvo izdanje i uvrštenje na međunarodno tržište kapitala, čime je ostvarila značajan iskorak u razvoju svoje financijske strategije i daljnjem jačanju tržišne prepoznatljivosti.

Primarni cilj izdanja obveznice je ispunjavanje zahtjeva za regulatornim kapitalom i prihvatljive obveze (MREL), čime Banka nastavlja proaktivno upravljati svojom kapitalnom strukturom u skladu s regulatornim zahtjevima i najboljom europskom praksom, a široka baza investitora iz Europske Unije i Ujedinjenog Kraljevstva, koji su u cijelosti upisali ovo izdanje ukazuje na povjerenje razvijenih tržišta.

Sekundarno, ali podjednako važno, ovo izdanje predstavlja važan doprinos dugoročnoj stabilnosti i otpornosti bilance Banke.

“Uvrštenje HPB obveznice na Luksemburšku burzu predstavlja povijesni trenutak za Banku, koja se po prvi put pojavljuje na međunarodnom tržištu kapitala kao izdavatelj dužničkog instrumenta i tako značajno jača svoju vidljivost među međunarodnom investicijskom zajednicom te osigurava spremnost za daljnje iskorake u zemlji i inozemstvu”, rekao je predsjednikm Uprave Marko Badurina povodom uspješnog izdanja i uvrštenja obveznice.

Snažan interes ulagatelja iz Europske Unije i Ujedinjenog Kraljevstva koji su u cijelosti upisali izdanje potvrđuje dugoročno povjerenje institucionalnih investitora s najrazvijenijih tržišta u kreditnu snagu i poslovnu strategiju Banke, a koja se očituje i u investicijskom kreditnom rejtingu dodijeljenom Banci od agencije Moody’s te prateći uzlaznu putanju kreditnog rejtinga Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući učinkovitoj fiskalnoj i gospodarskoj politici Vlade Republike Hrvatske.

Zahvaljujem se kolegama i partnerima s kojima smo osigurali ovo uspješno izdanje i uvrštenje obveznice“.

Ovim izdanjem Banka strateški diverzificira strukturu obveza kojima ispunjava MREL zahtjev u instrumente tržišta kapitala, a raznovrsnijom bazom instrumenata financiranja osnažuje svoju financijsku stabilnost te se po prvi puta na međunarodnom tržištu kapitala nastupa kao izdavatelj dužničkih instrumenta.

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