HPK poziva potrošače da biraju domaće proizvode, novim pravilnikom na policama mora biti vidljivo istaknuta zemlja podrijetla

Hrvatska poljoprivredna komora pozdravlja primjenu novog Pravilnika o tržišnim standardima i utvrđivanju pravila o kontrolama usklađenosti s tržišnim standardima za sektor voća i povrća, određene prerađene proizvode od voća i povrća i sektor banana, koji je na snagu stupio 1. siječnja ove godine.

Posebno je pohvalno što se na policama trgovačkih lanaca već sada jasno i vidljivo označava voće i povrće, iz kojih je država, što će omogućiti potrošačima da biraju domaće proizvode i tako potaknu domaću proizvodnju, priopćeno je iz Hrvatske poljoprivredne komore.

“Raduje nas što su stručne službe Ministarstva poljoprivrede, zajedno s nama iz HPK, radile na ovom Pravilniku i uvažile većinu naših zahtjeva, koji su došli sa terena – od samih proizvođača. Zajednički rad na ovom Pravilniku sa stručnjacima Ministarstva pokazuje kako se, uz prihvaćanje argumenata i prijedloga proizvođača, može napraviti pomak na tržištu i osigurati bolja prisutnost domaćeg voća, povrća i krumpira na policama trgovina“, izjavio je predsjednik Odbora za povrće i krumpir HPK, Toni Grossi.

Grossi ističe kako je ovaj Pravilnik usklađen i napravljen nakon niza sastanak, a uvjeren je kako je ovo prilika da sada i potrošači, zbog boljeg i vidljivijeg označavanja i deklariranja, pri odluci o kupnji više biraju domaće poljoprivredne proizvode.

Pravilnik koji je stupio na snagu početkom godine, po prvi put uvodi određene odredbe vezane uz označavanje proizvoda u rasutom stanju, u prodaji na malo. Voće i povrće i određeni prerađeni proizvodi od voća i konzumni krumpir, koji se u rasutom stanju izlažu na prodaju krajnjem potrošaču u fazi prodaje na malo, sada moraju biti označeni tako da je podatak o zemlji podrijetla čitljiv i neposredno uočljiv. Isto tako da se nalazi u glavnome vidnom polju ambalaže/police u/na koju je proizvod smješten, na ambalaži ili u neposrednoj blizini proizvoda te da ne dovodi potrošača u zabludu.

Iz HPK ističu kako se ove promjene na tržištu već vide, jer većina trgovaca poštuje odredbe Pravilnika, od početka godine. Očekuju da će inspekcije na terenu to pozorno pratiti i kažnjavati one koji se ne pridržavaju Pravilnika.

“Naglašavamo kako posebno pozdravljamo odredbe, koje bi trebale na snagu stupiti od 1. srpnja, a kojima se poljoprivrednicima omogućuje odstupanje od poštivanja tržišnih standarda za proizvode iz sektora voća i povrća. Poljoprivrednici će ih moći prodavati unutar svojega proizvodnog područja na lokalnoj tržnici na malo, na mjestu koje je rezervirano samo za poljoprivrednike i izravnu dostavu. To će doprinijeti većoj zastupljenosti lokalnih poljoprivrednika na lokalnom tržištu i dodatno potaknuti konzumaciju lokalno proizvedene hrane, čime se jačaju kratki lanci opskrbe, kažu u HPK.

Predsjednik Odbora za povrće i krumpir Toni Grossi ističe kako je još puno posla da se tržište voća i povrća i krumpira još bolje uredi te da se pomogne ovoj proizvodnji, koja je godinama na ogromnom udaru uvozne robe zbog čega većina proizvodnji pada i stagnira.

“Smatramo kako i dalje moramo sa stručnjacima resornog ministarstva raditi na poboljšanju teških uvjeta proizvodnje uzrokovanih sušom i prirodnim nepogodama, donošenju Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru i zapošljavanju radnika u poljoprivredi, zbog izuzetno kratkog sezonskog rada“, ističe Grossi.

Odbor za povrće i krumpir smatra apsurdnim da je gradnja plastenika i staklenika i dalje administrativno ograničena. Poručuju da bi se takvi poljoprivredni objekti trebali graditi bez ishođenja građevinske dozvole, uz jednostavnije i brže procedure kako bi se potaknula ulaganja, povećala proizvodnja, produljila sezona i ojačala domaća samodostatnost.

Pozivamo na međuresornu suradnju i tražimo da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u koordinaciji s Ministarstvom poljoprivrede, donese odgovarajući pravilnik. Pravilnik treba jasno definirati minimalne tehničke uvjete i uvesti pojednostavljeni režim gradnje plastenika i staklenika u poljoprivredi, ističu iz Odbora.

Kada je riječ o radnoj snazi i zapošljavanju, na žalost, sada je onemogućeno dobivanje naknade sa burze izvan proizvodne sezone, za sezonske radnike, što otežava osiguranje ionako nedostatne radne snage u poljoprivredi. Među stvarima na kojima će Odbor za povrće i krumpir snažnije raditi je i pitanje legalizacije vodopravnih dozvola u smislu nužnog navodnjavanja proizvodnih površina te razmatranja potrebe izmjena i dopuna Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta radi upisa u ARKOD manjih parcela, kažu u HPK.