Hrvati su europski prvaci u gledanju sporta, a projektori su sve popularniji

​Istraživanja pokazuju da Hrvati gledaju sport na TV-u više od svih Europljana, a aktualno Svjetsko nogometno prvenstvo prouzročilo je pravi bum u potražnji za televizore i projektore, s brojkama koje premašuju i zanimanje uoči Black Fridayja.

Platforma za usporedbu cijena Shoptok.hr tako je, na temelju pretraga korisnika, otkrila kako u danima prije početne utakmice Vatrenih na Svjetskom prvenstvu interes za televizore i projektore naglo raste.

“Potražnja za projektorima već je premašila Black Friday razinu, a televizori su na pola puta i to prije prve utakmice”, objavili su s navedene platforme, a tu tezu podupiru i podaci s Googlea.

Najpopularnija tražilica ovih dana bilježi pojačano zanimanje za televizore, koje je dvostruko više od razine koja je bila u ožujku i travnju, i to se događa u dijelu godine koji je inače ponešto slabiji za elektroniku. No, aktualni Mundijal promijenio je stanje na tržištu.

Velikom zanimanju za TV uređaje sigurno ide u prilog i činjenica da su brojni modeli sada na popustu, a takvi su i najpopularniji. Gotovo svi najtraženiji modeli u trima cjenovnim razredima (jeftiniji, osnovni, premium) trenutno su na određenoj akciji. Pritom dominiraju brendovi poput Samsunga, Hisensea, TCL-a i LG-ja.

Projektori se istovremeno pokazuju kao još dinamičnija kategorija u tom kontekstu. Interes za njima nije ravnomjerno raspoređen tijekom godine; ogromne skokove doživljavaju upravo u vrijeme velikih nogometnih natjecanja koja se održavaju ljeti.​

Ovih dana projektori su, tako, dostigli najjače brojke u posljednjih pet godina, a prethodni vrhunac u tom razdoblju zapisali su za vrijeme održavanja Eura 2024. godine u Njemačkoj, kada je indeks pretraga bio za 9 posto manji od sadašnjeg. U usporedbi s lipnjem prošle godine, projektori su na hrvatskom tržištu popularniji za 156 posto, te za 42 posto u odnosu na brojke od prije samo tjedan dana.

Iz toga se nameće pretpostavka da projektori mnogim hrvatskim navijačima postaju svojevrsni ekran za kolektivno praćenje utakmica, odnosno uređaj koji se aktivira oko zajedničkih iskustava gledanja, bilo da je riječ o dvorištu, terasi ili garaži.

Najpopularniji brend u tom segmentu je Xiaomi, koji obično nudi vrlo pristupačne opcije, a sezonalnost očito primjećuju i brojni trgovci, budući da su brojni modeli projektora također na popustu.

Općenito, velika sportska natjecanja mnogima su tradicionalni signal za sniženje cijena, pri čemu potražnja za uređajima raste. Prilično je jasno kako je ulaganje u novi televizor ili ekran za praćenje utakmica mnogima nezaobilazan dio navijačkog iskustva svakih nekoliko godina.

Hrvati gledaju sport više od svih Europljana

Da Hrvati vole gledati sport potvrđuju i konkretna istraživanja; britanska platforma Limelight Digital otkrila je da Hrvatska ima najviše aktivnih gledatelja sporta u Europi, s 57,9% populacije, a ovdašnji gledatelji pritom vole imati kvalitetnu opremu za te prigode.

Studija Digital 2026., objavljena koncem prošle godine, tako je pokazala da su Hrvati drugi u Europi u vlasništvu Smart TV modela, sa 66,7 posto prestiže ih samo Italija. Za usporedbu, svjetski rekorder je Brazil, još jedna strastvena nogometna zemlja, u kojemu pametne televizore ima 74,7 posto populacije, dok je svjetski prosjek na 49,3 posto.​

​Istodobno, gledatelji u Hrvatskoj TV pale značajno manje u odnosu na zapadnu Europu; Hrvati tjedno gledaju televizor 9 sati i 30 minuta, što je nešto ispod svjetskog prosjeka i znatno manje od, primjerice, Britanaca (16 sati i 30 minuta), Danaca (16 sati i 20 minuta) te Francuza (16 sati i 4 minute).

To znači da se televizijski programi u Hrvatskoj gledaju vrlo selektivno, s jasnim okidačima, a veliki sportski događaji najveći su povod za to. Ključne utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na prošlom SP-u u Kataru pratilo je i do 90 posto gledatelja koji su u tom trenutku imali upaljene prijamnike, a nema razloga ne vjerovati da se će se takve brojke ponoviti i ovog ljeta, pred novim televizorima i projektorima.