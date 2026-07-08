Hrvatska je druga po kvaliteti streaminga na fiksnoj mreži 2026., iza Austrije

S indeksom performansi od 87,0 % za streaming na fiksnoj mreži između siječnja i svibnja 2026., Hrvatska se nalazi odmah iza Austrije (87,6 %) u rangiranju od 20 zemalja i teritorija usporedive veličine (između 41.936 i 167.742 km²), prema podacima platforme Perf.

Ovaj indeks, izračunat na temelju testova u 720p, 1080p i 4K, odražava sposobnost veza da emitiraju videozapise bez prekida. Na primjer, rezultat od 87,0 % znači da hrvatski korisnici uživaju gotovo maksimalnu kvalitetu, s vrlo malo usporavanja ili smanjenja rezolucije tijekom gledanja filmova ili serija.

Performansa blizu austrijskog lidera

Hrvatska postiže indeks od 87,0 % za streaming na fiksnoj mreži, što je dovodi na 2. mjesto u rangiranju, s razlikom od samo 0,6 boda od Austrije (87,6 %). Ispred nje su Irska (86,0 %) i Latvija (85,9 %), dvije zemlje gdje korisnici susreću nešto više fluktuacija tijekom gledanja sadržaja u visokoj definiciji. Za usporedbu, razlika od 1 bod u ovom indeksu može značiti, u stvarnim uvjetima, jednu do dvije dodatne prekide po satu streaminga u 4K.

Šire gledano, hrvatske performanse su među najboljima u Europi, zajedno s zemljama poput Grčke (85,1 %) ili Češke (85,0 %), gdje stabilnost veza omogućuje slično korisničko iskustvo. Na dnu ljestvice, teritoriji poput Hondurasa (61,2 %) imaju rezultate niže za 25,8 bodova, što ilustrira veće poteškoće u emitiranju videozapisa u visokoj kvaliteti bez prekida.

Ograničene razlike među najbolje rangiranim zemljama

Analiza podataka pokazuje da prvih 10 zemalja u rangiranju – od Austrije (87,6 %) do Litve (80,9 %) – imaju male razlike, između 0,6 i 6,7 bodova. Za korisnike to znači da razlika između prvog i desetog mjesta često rezultira samo s nekoliko dodatnih sekundi učitavanja za video u 1080p, ili blagom varijacijom u vremenu prilagodbe rezolucije.

Hrvatska, s rezultatom od 87,0 %, ističe se stabilnošću blizu najboljih u grupi, pružajući svojim korisnicima glatko streaming iskustvo, bilo da gledaju filmove, emisije uživo ili interaktivni sadržaj. Razlike u odnosu na zemlje sredine ljestvice, poput Srbije (82,8 %) ili Bugarske (82,1 %), ostaju umjerene, što potvrđuje relativnu homogenost fiksnih infrastruktura u ovom geografskom i demografskom okruženju.

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