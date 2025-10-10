Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više.

Od početka invazije 2022. godine, EU je iz Rusije uvezla energente u vrijednosti većoj od 213 milijardi eura, pokazuje analiza CREA-e. Taj iznos daleko nadmašuje financijsku pomoć Ukrajini, iako je Unija najveći Kijevov donator. Prema Kiel institutu, EU je od 2022. dodijelila Ukrajini 167 milijardi eura financijske, vojne i humanitarne pomoći.

Europske države, među kojima i Francuska, ubrajaju se među najvjernije saveznike Ukrajine u njezinoj borbi protiv Rusije. Istodobno, više njih povećava uvoz ruske energije, čime se u ratno gospodarstvo Moskve slijevaju milijarde eura.

U četvrtoj godini ruske agresije na Ukrajinu, Europska unija i dalje se nalazi u paradoksalnom položaju – istodobno financira obje strane sukoba. Dok Kijevu šalje vojnu i humanitarnu pomoć, istodobno plaća Rusiji za naftu i plin. Iako je Unija od 2022. godine smanjila ovisnost o ruskoj energiji za oko 90 posto, prema analizi agencije Reuters i podacima istraživačkog centra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) iz Helsinkija, EU je u prvih osam mjeseci ove godine uvezla ruske energente u vrijednosti većoj od 11 milijardi eura.

Sedam od 27 članica EU povećalo je vrijednost uvoza u odnosu na prošlu godinu, uključujući i pet zemalja koje snažno podupiru Ukrajinu. Francuska je, primjerice, povećala kupnju ruske energije za 40 posto, na 2,2 milijarde eura, dok je Nizozemska zabilježila skok od 72 posto, na 498 milijuna eura. Iako terminali za ukapljeni prirodni plin (LNG) u zemljama poput Francuske i Španjolske služe kao ulazne točke za ruske isporuke, taj se plin često ne troši u tim državama, već se prosljeđuje drugim članicama EU.

Vaibhav Raghunandan, stručnjak za odnose između EU i Rusije iz CREA-e, nazvao je povećane tokove “oblikom samosabotaže”, budući da je prodaja energije najveći izvor prihoda Rusije dok vodi rat protiv europski podržane Ukrajine.

“Kremlj doslovno dobiva financiranje za nastavak vojnog djelovanja u Ukrajini”, rekao je.

Kritike američkog predsjednika

Plaćanja Moskvi ponovno su dospjela u fokus nakon što je američki predsjednik Donald Trump u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda prošlog mjeseca oštro prozvao europske lidere, pozivajući ih da odmah prekinu sve kupnje ruske energije.

“Europa se mora trgnuti”, poručio je Trump. “Ne mogu raditi to što rade – kupovati rusku naftu i plin dok se bore protiv Rusije. To je sramotno za njih, i bilo je ponižavajuće kada sam to otkrio.”

Francusko ministarstvo energetike priopćilo je Reutersu da je vrijednost francuskog uvoza ruske energije porasla jer zemlja opskrbljuje kupce u drugim državama, ne navodeći koje. Analitičari kompanije Kpler procjenjuju da se dio francuskog ruskog plina preusmjerava u Njemačku.

Nizozemska vlada istaknula je da, iako podupire plan EU-a o postupnom ukidanju ruskih energenata, ne može spriječiti postojeće ugovore europskih energetskih kompanija s ruskim dobavljačima dok zakonski okvir ne bude usvojen.

Najviše se uvozi LNG

EU je već zabranila većinu kupnje ruske sirove nafte i goriva, a sada planira ubrzati zabranu ruskog ukapljenog plina (LNG) – s 2028. na 2027. godinu. LNG trenutno čini najveći dio ruskog energetskog izvoza prema EU, s udjelom od gotovo polovice ukupne vrijednosti.

Trump tvrdi da američka nafta i plin mogu nadomjestiti ruske isporuke, a mnogi analitičari smatraju da je to tehnički moguće, iako bi takav potez povećao europsku ovisnost o SAD-u u trenutku kada Washington koristi carine kao političko sredstvo.

“EU je pristala povećati kupnju američke energije kako bi udovoljila snažnim zahtjevima Washingtona da prekine uvoz iz Rusije”, rekla je Anne-Sophie Corbeau iz Columbia University Center on Global Energy Policy.

“No iluzorno je misliti da bi američki LNG mogao jednostavno zamijeniti ruski. Američki plin kontroliraju privatne kompanije, a one ne slušaju naredbe ni Bijele kuće ni Europske komisije – one optimiziraju svoje poslovanje.”

Prije invazije, 2021. godine, EU je uvezla ruske energente u vrijednosti većoj od 133 milijarde eura.

Od siječnja do kolovoza ove godine, ukupna vrijednost uvoza iznosila je 11,4 milijarde eura – što je tek djelić predvojnih razina i pad od 21 posto u odnosu na isto razdoblje 2024.

Mađarska i Slovačka prednjače

Mađarska i Slovačka, koje održavaju bliske odnose s Moskvom i odbijaju ideju odricanja od ruskog plina, i dalje su među najvećim uvoznicima, zajedno odgovorne za oko pet milijardi eura uvoza. Njih ne bi pogodile planirane sankcije EU-a na LNG, jer bi do 2028. mogle i dalje primati ruski plin putem plinovoda.

Mađarska je, prema podacima, povećala vrijednost uvoza ruske energije za 11 posto. Osim Francuske i Nizozemske, među državama koje podupiru Ukrajinu, Belgija je zabilježila porast od 3 posto, Hrvatska 55 posto, Rumunjska 57 posto, a Portugal čak 167 posto.

Belgijsko ministarstvo energetike objasnilo je da je porast posljedica novih sankcija EU-a uvedenih u ožujku, kojima je zabranjen pretovar (re-export) ruskog LNG-a izvan EU-a, pa su isporuke morale biti iskrcane u Belgiji, koja je globalno čvorište, umjesto da se izravno prebacuju s broda na brod.

Portugal je naveo da uvozi vrlo male količine ruskog plina te da će ukupni godišnji uvoz biti manji nego 2024. godine.

Od početka invazije 2022. godine, EU je iz Rusije uvezla energente u vrijednosti većoj od 213 milijardi eura, pokazuje analiza CREA-e.

Taj iznos daleko nadmašuje financijsku pomoć Ukrajini, iako je Unija najveći Kijevov donator – prema Kiel institutu, EU je od 2022. dodijelila Ukrajini 167 milijardi eura financijske, vojne i humanitarne pomoći.