Hrvatska pošta na aukciji planira prodati staru poštu u Šibeniku, evo koliko traže

Hrvatska pošta putem licitacije pokušat će prodati svoju zgradu u najužem centru Šibenika koja je i zaštićeno kulturno dobro.

Zgrada Hrvatske pošte u Šibeniku u rujnu će se na aukciji u Fininoj organizaciji uz početnu cijenu od 2,32 milijuna eura. Iako se Finine aukcije u većini slučajeva organiziraju zbog ovrha, to ovaj put nije slučaj.

Prema podacima s portala Fine, površina zgrade iznosi 712 četvornih metara, a s njom se u paketu prodaje i prizemni dio susjednog objekta površine 155 četvornih metara. Više detalja o nekretnini može se pronaći na stranicama Hrvatske pošte (PDF). Tamo se navodi kako prizemlje ima 380 kvadrata, prvi kat 362 kvadrata kao i drugi, dok potkrovlje ima 39 kvadrata. Za dvorišni objekt navode 169 kvadrata, a dvorište 163.

Županija nije iskoristila pravo prvokupa

Izgrađena je krajem devetnaestog stoljeća, a adaptirana je 1936., 1946. i sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

U navedenom PDF-u (starom 11 godina) navodi se kako je građevinska konstrukcija očuvana, završne obloge zidova su u relativno dobrom stanju, uz poneke pukotine žbuke, te degradiran završni nalič. Pojava kapilarne vlage nije zamijećena.

Obloge podova su djelomično narušene isušivanjem parketa, no ravnost i stabilnost podloge je sačuvana. Unutarnja stolarija je dotrajala no funkcionalna. Vanjska stolarija je dotrajala u smislu završnog naliča, iskrivljenog okova i raspucanih okvira, no većina prozora može se zatvarati i ne prijeti im opasnost od ispadanja. Građa krovišta je u dobrom stanju, uključivo sekundarnu konstrukciju. Nije zamijećeno nedostajanje elemenata pokrova.

Prema ranijem pisanju portala Šibenski.in, Hrvatska pošta zgradu pokušava prodati već neko vrijeme, a Šibensko-kninska županija nije pokazala interes za pravo prvokupa tog zaštićenog kulturnog dobra u centru Šibenika jer nije imala osigurana sredstva u proračunu. Konkretno radi se o lokaciji na križanju Sarajevske ulice i Ulice Vladimira Nazora u blizini autobusnog kolodvora. Objekt je trenutačno prazan, a posljednji korisnik bio je Zavod za mirovinsko osiguranje.

Prema podacima s portala Fine, površina zgrade iznosi 712 četvornih metara, a s njom se u paketu prodaje i prizemni dio susjednog objekta površine 155 četvornih metara. S obzirom na početnu cijenu od 2.323.070,32 eura cijena kvadrata iznosi najmanje 2679,44 eura. Navedena cijena ne uključuje PDV.

U natječaju koji je objavila Hrvatska pošta navodi se kako ne odgovaraju za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišno-knjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru. Ne odgovaraju ni za eventualna potraživanja trećih osoba na nekretninama koje su predmet kupoprodaje.