30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
Vodeće hrvatske tvrtke Forbes Hrvatska upitao je kolike božićnice će isplatiti. Iznosi variraju, no najbolje prolaze zaposlenici u tvrtkama koje isplaćuju 13. plaću i slične dodatke.
Hrvatske tvrtke u 2025. godini mogle su zaposlenike dodatno financijski nagrađivati, a jedan od oblika nagrađivanja su božićnice koje mnogi isplaćuju u prosincu. Zakon predviđa da bez poreza tvrtke u godini na regres i božićnicu mogu isplatiti do 700 eura, no to nisu jedine opcije. Na dodatnu plaću u godini se može isplatiti do 1200 neoporezivih eura, a u prosincu je popularan i dar djetetu do 15 godina koji neoporezivo uključuje do 140 eura. Sve mogućnosti koje su poslodavcima na raspolaganju u 2025. godini nabrojene su na RRIF portalu.
Forbes Hrvatska poslao je upite na adrese 30 hrvatskih tvrtki, uglavnom onih koje su u prethodnoj godini imale najveći prihod i dobit, kako bi se vidjelo kolike su božićnice u tim kompanijama. Medika, Orbico, Tommy, Vindija, Oktal Pharma i Hrvatske šume nisu odgovorili na upit. Iz Maistre su zamolili za strpljenje, no nisu odgovorili u roku od četiri dana.
HT ove godine isplatio 2160 eura neto dodatka
Zagrebačka banka, Končar i PPD nisu odgovorili konkretnim brojevima. Doduše, za Končar se na internetu može pronaći podatak o kolektivnom ugovoru iz 2023. godine, prema kojem je božićnica 331,82 eura. U jednom od ovogodišnjih oglasa za posao u Zabi, može se pronaći podatak o 300 eura božićnice u toj tvrtki. Podatke za ostale tvrtke nije bilo moguće naći na internetu.
Naš upit odnosio se isključivo na božićnicu, pa u većini slučajeva nismo dobili informaciju o tome jesu li te tvrtke isplaćivale i regres, što je moglo utjecati na smanjenje iznosa božićnice. Neke od njih same su dodale informaciju o isplati dara za dijete ili 13. plaće, što smo dodatno naveli u donjoj tablici.
Nekoliko tvrtki pohvalilo se dodatnim prihodima za zaposlenike poput 13. plaće. Hrvatski Telekom naveo je 2160 eura neto dodatka, Lidl i OTP banka 13. plaću, DM ‘stimulaciju u visini bruto plaće’, dok je PBZ naveo kako ukupno daje 1300 eura u što je uključeno i 133 eura poklon bona.
|Tvrtka
|Božićnica
|Napomena
|HEP
|497,71 eura
|INA
|331,81 eura
|132,72 eura dar za dijete
|HT
|300 eura
|2160 eura neto dodatka
140 eura dar za dijete
(regres)
|Pliva
|450 eura
|100 eura dar za dijete
|Maistra
|odgovor kasni
|Croatia osiguranje
|400 eura
|80 dar za dijete
prigodni blagdanski poklon
ukupno 40 pogodnosti za zaposlenike
|Konzum
|360 eura
|120 eura dar za dijete
230 eura regres
120 eura uskrsnica
|Jamnica
|360 eura
|120 dar za dijete
|Končar
|331,82* eura
|Lidl
|400 eura
|13. plaća (isplata u veljači 2026.)
30 eura dar za dijete
|Petrol
|630 eura
|Zagrebačka banka
|300* eura
|Spar
|150 do 450 eura
|Plodine
|400 eura
|Kaufland
|400 eura
|400 eura nagrade
50 eura za dijete
|Studenac
|300 eura bon
|Erste
|400 eura
|140 eura dar za dijete
240 eura u Erste zatv. dobr. mir. fond
|A1 Hrvatska
|350 eura
|250 eura posebna nagrada
100 eura dar djetetu
|OTP
|13. plaća
133 eura bon
100 eura dar za dijete
|Pevex
|400 eura
|DM
|stimulacija u visini bruto plaće
140 eura dar za djecu
|Telemach Hrvatska
|500 eura
|100 eura dar za dijete
niz aktivnosti za djecu i zaposlenike
|PBZ
|1300 eura ukupno
(što uključuje i 133 eura bona)