38 hrvatskih tvrtki predstavlja obrambenu industriju u Parizu

Ukupno 38 hrvatskih tvrtki prisutno je na sajmu vojne opreme Eurosatory 2026. u Parizu, od čega 31 tvrtka izlaže na nacionalnom štandu u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK), ministarstva obrane, ministarstva gospodarstva i Agencije Alan, izvijestili su iz HGK.

Pariški sajam, priopćila je HGK, svake dvije godine okuplja proizvođače naoružanja i vojne opreme, predstavnike oružanih snaga, državnih institucija, tehnoloških tvrtki i stručnjaka za krizno upravljanje iz cijelog svijeta.

Ove godine na Eurosatoryju se okupilo dvije tisuće izlagača iz više od 60 zemalja svijeta.

“Nacionalni štand znači sveopću institucionalnu podršku koja ide korak dalje od predstavljanja inovacija i tehnologija samo poslovnom sektoru. Ovo je i poslovna i diplomatska platforma, što znači i kontakt s izaslanstvima i institucijama diljem svijeta,“ rekao je predsjednik HGK Luka Burilović.

HGK je u priopćenju istaknula da je ministar obrane Ivan Anušić napomenuo kako se proizvodima naših tvrtki opremaju vojske u Europi i svijetu te da je hrvatska obrambena industrija prepoznata po inovativnosti, kvaliteti i naprednim tehnološkim rješenjima.

Navedeno je i da je ministar gospodarstva Ante Šušnjar naglasio da novi europski ciklus ulaganja u obrambene i sigurnosne kapacitete otvara priliku hrvatskim tvrtkama za sudjelovanje u novim razvojnim i proizvodnim projektima.

Proizvođači vojne opreme zadovoljni su prilikom za izlaganje na Eurosatoryju i potporom HGK i vlade.

“Za HS Produkt nastup na nacionalnom štandu prilika je za predstavljanje novih proizvoda i jačanje suradnje s postojećim i budućim partnerima. Kao predsjednika Zajednice obrambene industrije HGK posebno me veseli snažna prisutnost hrvatskih tvrtki i zajednički nastup kojim potvrđujemo kvalitetu i konkurentnost domaće obrambene industrije“, rekao je Željko Pavlin, predsjednik uprave HS Produkta.

Goran Basarac, predsjednik uprave Agencije Alan, naveo je da će se na sajmu predstaviti već provjerena i konkurentna rješenja domaće obrambene industrije, te novi inovativni koncepti i projekti na kojima Agencija Alan radi.

“Cilj nam je dodatno ojačati međunarodnu suradnju te otvoriti nove mogućnosti za hrvatske proizvode na globalnom tržištu obrane i sigurnosti,“ poručio je Basarac.

Sajam Eurosatory prepoznat je kao lokacija na kojoj se predstavljaju tehnološki trendovi u obrani. Održava se od 15. do 19. lipnja u Parizu.

Osim na ovom sajmu domaći proizvođači vojne opreme će, uz potporu HGK, Agencije Alan, te ministarstava gospodarstva i obrane, sudjelovati i na sajmovima Enforce Tac 2027 i Milipol 2027, dok su ove godine već nastupili na Enforce Tac 2026.