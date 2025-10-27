3LHD će za 279.250 eura raditi projekt na osnovu kojeg će se rekonstruirati splitska Riva

Gotovo 20 godina nakon uređenja splitske Rive slijedi njezina manja izmjena. Potpisan je ranije najavljivani ugovor za izradu glavnog i izvedbenog projekta s tvrtkom 3LHD. Vrijednost mu je 279.250 eura.

Zagrebačka tvrtka 3LHD čiji su vlasnici Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Saša Begović, Silvije Novak i Paula Kukuljica dobila je ugovor za izradu glavnog i izvedbenog projekta za potrebe rekonstrukcije centralnog dijela splitske Rive. Procijenjena vrijednost projekta iznosila je 223.400 eura plus PDV, no u konačnici vrijednost ugovora iznosi 279.250 eura plus PDV.

Kako je 3LHD 2004. godine bio autor prvonagrađenog rada za tadašnje uređenje Rive od Marmontove ulice do južnog ulaza u Dioklecijanovu palaču, pripala su mu prava intelektualnog vlasništva za taj projekt. Posao je zbog toga dogovoren pregovaračkim postupkom javne nabave bez prethodne objave poziva.

Na temelju njihove nekadašnje projektne dokumentacije, Riva je uređena 2007. godine. 3LHD sada treba napraviti projekt na osnovu kojeg će se nadograditi i zamijeniti postojeća rješenja opločenja i urbane opreme, obnova i prilagođavanje novim zahtjevima i potrebama.

Novi projekt rezultat je odluke prethodne splitske vlasti na čijem čelu je bio gradonačelnik Ivica Puljak. Oni su 2024. godine najavili izmjene na Rivi u čijem fokusu je bila izmjena rasvjetnih tijela. Po mišljenju dijela populacije ona je preglomazna te je najavljena promjena njezinih vrhova uz postavljanje diskretnije rasvjete. Tada se najavljivalo i širenje Rive do crkve Svetog Frane na zapadu i do pazara (tržnice) na istoku u budućnosti, no nije izvjesno hoće li i taj projekt biti realiziran.

